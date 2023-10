“Per Chiara Ferragni milioni di prove, io poco seguita”, Ornella Muti lancia una frecciatina a Sanremo

Spettacolo

Debora Parigi | 17 Ottobre 2023

La critica di Ornella Muti sulla differenza di trattamento tra lei e Chiara Ferragni a Sanremo

In una lunga intervista che Ornella Muti ha rilasciato ad Adnkronos, ha parlato di molti argomenti. Dalla carriera alla vita privata, la famosa attrice ha anche ricordato la sua esperienza come co-conduttrice durante una delle serate del Festival di Sanremo del 2022 accanto ad Amadeus.

Un’occasione molto bella e che lei ha ovviamente preso al volo, ma che non è stata così positiva come ci si potrebbe aspettare. E proprio nello spiegare cosa è successo che ha tirato in ballo anche Chiara Ferragni, co-conduttrice dell’edizione 2023. Saputo delle tante prove che l’influncer ha fatto per ricoprire quel ruolo, all’attrice non è andato molto a genio. Ha raccontato:

“Mi sono sentita persa. Mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata. Soprattutto quando vedo che l’anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove. Io sono arrivata al Festival, ho fatto un check, mi hanno detto ‘devi fare così’ e fine. L’ho trovato ingiusto. Sono stata poco seguita poco guidata e poco accompagnata. Ma pazienza, è andata bene, sono stata pulita come lo sono sempre e il pubblico lo ha apprezzato”.

Nel muovere questa critica, Ornella Muti ha anche lanciato una frecciatina ironica ad Amadeus. Alla domanda su come si fosse trovata col conduttore e direttore artistico della kermesse, lei ha risposto: “Non lo so come mi sono trovata l’ho visto un secondo. Penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più, lui era il padrone di casa, io un’ospite. Credo che sia un bravissimo direttore artistico per il resto non lo so, non lo conosco”.

Parlando sempre di lavoro, cosa c’è nel suo futuro? La Muti ha raccontato che sta pensando all’estero con varie proposte tra cui gli USA. “Ma a causa dello sciopero degli attori è tutto fermo”, ha spiegato. “In Spagna mi hanno chiamata per un’altra proposta ma ancora non ho deciso”. Infine ha concluso dicendo il progetto che c’è e di cui è molto felice: “Sicuramente ho un grande progetto di teatro in Italia”.