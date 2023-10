Fedez innamorato di Madre nel nuovo spassoso sketch di “Sensualità a Corte” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Fedez

Fedez a “Sensualità a Corte”

Tramite il suo profilo Instagram Fedez, ieri sera, ha annunciato che sarebbe apparso all’interno del programma Gialappa’s Show dentro il segmento riguardante “Sensualità a Corte“. La sua interpretazione ha riscosso grande successo sul web e i commenti sono stanti tantissimi.

Nel video disponibile anche qui sotto, infatti, lo possiamo vedere al cospetto di Madre: “Piacere di conoscervi Fedes…“. Lui la corregge, ma a lei non interessa: “Che importa. Quello che conta è essere qui adesso. Io e voi con questi muscoletti guizzanti“.

Fedez le dice che è bellissima e Madre continua con una allusione a sfondo sessuale: “La vostra fama di coniglietto superdotato vi ha preceduto, sapete? Vi guardo e sento le formiche nello stomaco“.

Questo momento viene interrotto da una finta pubblicità sulle ciglia di Madre e poi viene fatto un riferimento a “Disco Paradise“, così come al fatto che Federico non capisce l’inglese.

Fedez new entry di Sensualità a Corte #gialappashow pic.twitter.com/TQDgFfbbKm — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 16, 2023

Madre, quindi, mostra un tatuaggio in suo onore e poi propone di scappare insieme: “Fuggiamo, daremo sfogo ai nostri sensi. Il mio corpo sarà il tuo luna park“. Non appena Fedez si avvicina a Madre, questa gli spruzza qualcosa in faccia e il rapper cade a terra avvelenato.

