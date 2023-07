NEWS

Andrea Sanna | 14 Luglio 2023

GF Vip 8

GF Vip 8: Ornella Muti smentisce

Su Dagospia nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni sul cast del GF Vip 8. Il sito diretto da Roberto D’Agostino ha parlato della possibilità di vedere volti molto amati ed è spuntato il nome di Ornella Muti. L’attrice però ha fatto già sapere che quanto emerso sul suo conto non corrisponde alla realtà.

Ornella Muti ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AdnKronos. Qui ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sul rumor che sta circolando in questi giorni e la vedrebbe vicina al reality show:

“Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del ‘GF Vip’ siano denigranti. Faccio l’artista non il trash”, ha precisato Ornella Muti.

Nulla da fare quindi, l’attrice non sarà presente nel programma condotto da Alfonso Signorini. A riguardo la Muti ci ha tenuto anche a precisare di aver appena concluso un film e di fare a teatro: “Lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”. Insomma… più chiara di così!

Eppure secondo Dagospia Ornella Muti pare fosse nella lista dei desideri degli autori del Grande Fratello. Ma questa smentita toglie la possibilità di pensare a un suo possibile arrivo. Insieme a lei anche Claudia Gerini (anche lei ha già smentito) così come Manuela Arcuri e Filippo Timi. Sempre il sito ha aggiunto che si stanno cercando profili di giornalisti e scrittori per portare cultura all’interno della Casa.

A oggi c’è tanto da lavorare sul cast del GF Vip 8. Ma una cosa sembra essere certa: tra i tanti nomi emersi di sicuro non vedremo Ornella Muti e Claudia Gerini! Entrambe hanno dichiarato di volersi dedicare al proprio lavoro e di avere altri progetti per la loro carriera, respingendo dunque la richiesta al mittente.

Seguiteci per altre news sul GF Vip 8.