Andrea Sanna | 14 Luglio 2023

Dopo la polemica suscitata dalle sue dichiarazioni, Pino Insegno risponde ad Ainett Stephens, ma non si scusa per quanto detto

La risposta di Pino Insegno ad Ainett Stephens

Pino Insegno non si scusa con Ainett Stephens e mediante una breve intervista rilasciata ai colleghi di Tv Blog ha risposto a modo sui. Il conduttore ha svelato di aver parlato con la modella, invitandola a non prendersela per le sue parole:

“Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica”, ha detto Pino Insegno. “E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande! (ride, Ndr)“.

Ma perché si è arrivati a questo punto? Tutto è cominciato quando la Rai nei suoi Palinsesti 2023/2024 ha annunciato il ritorno in TV del Mercante in Fiera (prima andava in onda su Italia 1). Pino Insegno ha commentato entusiasta la notizia e ha spiegato che stavano cercando la Gatta Nera poiché Ainett Stephens “è diventata grande”. Dichiarazioni poi negate come visto sopra.

Nonostante ciò le parole di Pino Insegno hanno diviso il web e in tantissimi non si sono trovati d’accordo, manifestando ampio supporto nei confronti di Ainett Stephens. Quest’ultima ha fatto sapere di aver scoperto mediante degli amici questa esclusione, ma di non esserci rimasta male. Poi ha fatto l’in bocca al lupo a chi prenderà il suo posto.

Oltre al vecchio video repostato in cui fa lo stacchetto della Gatta Nera, Ainett Stephens è intervenuta ancora con una serie di Instagram Stories. La venezuelana ha fatto sapere di non esserci rimasta male per non essere stata scelta, ma per il riferimento anagrafico fatto da Pino Insegno. Da qui la richiesta di ricevere delle scuse dal conduttore.

Scuse che, come abbiamo visto, non sono arrivate. Pino Insegno infatti ha voluto spegnere le polemiche spiegando di averla contattata, ma di non aver mai detto quella frase. Vedremo se Ainett Stephens tornerà a parlarne.