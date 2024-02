NEWS

Andrea Sanna | 16 Febbraio 2024

Oroscopo

Dal 19 al 25 febbraio cosa dicono le stelle? Ce lo svela l’oroscopo di Joss con le previsioni della settimana! Partiamo dalla posizione 12 dove si nasconde il segno della Vergine…

12 – Oroscopo di Joss: la Vergine

La settimana appare vincente dal week-end con un mercurio che brilla a favore degli incontri e dei ricontatti. Molte decisioni saranno prese proprio a partire dal fine settimana. L’amore è in stand-by causa preoccupazioni di lavoro. Mollate i pensieri neri, e dedicatevi al futuro roseo che vi aspetta: programmate le tappe della vostra vita.

11 – Leone

La settimana promette cambiamenti in ambito lavoro e amore. Ottime saranno le opportunità previste per liberi professionisti: nuove collaborazioni, nuovi incarichi. Per la coppia sono in arrivo discussioni animaste, toccasana però di una restablish del rapporto, se destinato per sinastria, a durare. Single: divertitevi senza troppe aspettative.

10 – Toro

La settimana appare molto stimolata da pianeti quali Venere e Mercurio che sono per tutti i pigri del segno l’incentivo alla svolta, laddove lavoro e amore risultassero fermi o infelice. Passeranno accanto a voi opportunità nuove coppia: forse è il momento di dedicarsi al relax e al divertimento

nel fine settimana.

9 – Oroscopo della settimana: i Gemelli

La settimana si apre con una Venere e Mercurio a vostro favore, garanzia di spostamenti e tanta tenerezza da esprimersi col partner. Buone nuove sono in arrivo per chi stesse attendendo una risposta di lavoro o una comunicazione importante. Anche i single possono contare su incontri sorprendenti, toccasana per evadere dalla routine

8 – Cancro: l’oroscopo di Joss

La settimana appare stimolata dall’ingresso di mercurio in pesci nel week-end. Prima molte saranno le opportunità di rivedere alcune situazioni del vostro passato e riaggiustare il tiro con amici e collaboratori. Una relazione va completamente tagliata: apritevi al cambiamento e abbracciate le nuove vie che la vita vi indicherà.

7 – Bilancia

Riparte la stagione del cuore: metterete il turbo. Infatti, l’ingresso di Venere al trigono del segno sarà una garanzia per la ripresa di rapporti incerti, e regalerà la possibilità per i più, di vivere incontri carnali. Tanti gli spostamenti di lavoro previsti e l’arrivo di un buon momento di visibilità per i creativi.

6 – Dal 19 al 25 febbraio: l’oroscopo di Joss per lo Scorpione

È tempo di bilancio. È giunto il tempo di dare un volto nuovo alla vostra persona, eliminando dalla vostra vita le interferenze, i blocchi: dalle amicizie, sino al lavoro rinascerete. Siete stanchi di aspettare: vi sposterete su più fronti accettando proposte personali e professionali. Dite NO alla riflessione, e un SI convinto al cambiamento.

5 – Capricorno

Settimana in cui siete amabilmente sorretti dai pianeti dell’amore e della comunicazione. Forse un “qui pro quo” nel lavoro porterà malumore. Nel fine settimana recupererete l’energia vitale che vi contraddistingue: leggerezza e progressi in campo cuore. Bene la coppia, molto bene i liberi professionisti. Avanti tutta!

4 – Oroscopo di Joss: i Pesci

Dal weekend l’ingresso di Mercurio nel vostro segno è garanzia di spostamenti e nuove comunicazioni. Un pianeta che favorisce i liberi professionisti, ma anche gli artisti garantendo contratti e opportunità di lavoro del tutto differenti. Giovedì la Luna stimolerà il vostro sole regalandovi idee e grandi intuizioni.

3 – La classifica segno per segno: Sagittario

Finalmente la rinascita che vi aspetta è proprio cominciata. Dalla vostra parte la forza di volontà. Sarete pronti a rimettervi in gioco per trovare nuovi posti di lavoro, persone, amicizie, situazioni che possano donarvi quella sensazione di rinnovamento attesa da tempo. Non avete più voglia di perdere tempo. Si chiude una porta, si apre un portone.

2 – La settimana dell’Ariete

Una settimana che vede l’ingresso di Venere nel campo dell’amore e delle collaborazioni. Un toccasana per riaggiustare il tiro con clienti, fornitori e soci. Anche l’amore brilla per le coppie instabili con possibilità di ritrovare la giusta armonia e passare un fine settimana all’insegna di una Luna portatrice di romanticismo e sesso.

1 – L’oroscopo di Joss: l’Acquario

La rinascita sta gradualmente accadendo. Mercurio col suo ingresso nel segno ha garantito spostamenti, contratti nuovi e visibilità per artisti. Da lunedì, Venere entrerà nel segno: arriva il pianeta dell’amore e dell’armonia. Tanto buon umore, gioia e voglia di trovare accordi col prossimo. Sotto le coperte sarete vincenti.