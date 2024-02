NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2024

Grande Fratello

Qualche giorno fa, a seguito di un ennesimo malore, Giuseppe Garibaldi ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello. Adesso però, secondo una segnalazione, si mormora che il collaboratore scolastico potrebbe non tornare più in gioco.

La segnalazione su Giuseppe Garibaldi

Non sono ore facili queste per Giuseppe Garibaldi. Come sappiamo pochi giorni fa il collaboratore scolastico ha avuto un altro malore e così è stato costretto a lasciare nuovamente la casa del Grande Fratello. Attualmente dunque il gieffino si trova sotto osservazione e si sta sottoponendo a tutti i dovuti accertamenti. Mercoledì sera, per ovvie ragioni, Garibaldi non ha preso nemmeno parte alla nuova diretta e lo stesso Alfonso Signorini ha affermato: “Vi dico che sta bene, è sotto osservazione. Naturalmente sotto la cura e l’osservazione di un team di medici che stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave. Giuseppe sta bene, ma è giusto approfittare di questi giorni fuori dalla Casa per fare tutti gli accertamenti che il caso richiede”.

In molti intanto si chiedono quando Garibaldi farà ritorno in casa. Tuttavia al momento non sappiamo ancora cosa accadrà. I più credono che lunedì sera, in occasione della nuova puntata, il gieffino possa tornare in gioco. A oggi però bisogna attendere il responso dei medici per saperne di più in merito.

Ciò nonostante in questi minuti una segnalazione sta facendo preoccupare i fan. Deianira Marzano ha infatti postato un messaggio di una follower, che sembrerebbe essere vicina alla famiglia del collaboratore scolastico. La persona in questione ha spiegato che, nonostante Giuseppe Garibaldi stia bene, potrebbe non fare ritorno al Grande Fratello. Questo quanto si legge in merito:

Precisiamo ovviamente che si tratta solo di un pettegolezzo e che al momento non sappiamo cosa accadrà per davvero. Saranno infatti solo i medici e lo stesso Giuseppe a decidere se e quando il gieffino potrà tornare in gioco. A Garibaldi intanto inviamo un grosso abbraccio, con la speranza che presto arrivino liete notizie.