La classifica della settimana dal 23 al 29 settembre dell’oroscopo di Joss: cosa dicono le stelle e quali sono le previsioni.

1 – Oroscopo di Joss: Scorpione

Venere è nel segno e in concorso all’energia di Marte e Plutone che vi governa aumenta la voglia di evasione dalla routine e regala possibili incontri selvaggi carnali. Coglierete l’attimo e la vostra naturale predisposizione alla sfida e al rischio riecheggeranno in una settimana il cui leitmotiv sarà la ricerca di piacere. Mercurio nel dodicesimo campo ci racconta di buoni ingaggi sul lavoro e gratifiche per i dipendenti.

2 – Pesci

Comincia un ritrovato miglioramento per voi. Venere trigona il Sole e vi porta a vivere una settimana in cui il vostro charme traspare con evidenza. La presenza di Mercurio all’ottavo campo vi porterà a spendere di più nel fine settimana, anche per piccoli viaggi, spostamenti di piacere. Molti hanno già rivisto una storia d’amore, una relazione. L’energia di revisione di ogni aspetto della vostra vita vi accompagnerà tutto l’anno.

3 – La settimana del Cancro

Venere vi aiuta a riconciliarvi con l’amato e la presenza di Marte a trovare qualcuno che possa darvi amore e forza. Anche le opportunità lavorative sono molto forti nel vostro tema tanto da regalare ai liberi professionisti l’apertura di allettanti dialoghi con personalità di spicco che possono portare lavoro. Bene i dipendenti pronti a iniziare qualcosa di nuovo.

4 – Oroscopo di Joss: la Vergine

Le stelle sono buone si ripristina l’asse energetico del lavoro portando opportunità ai liberi professionisti e nuovi incarichi per chi stesse attendendo comunicazioni. Bene l’amore con ascese rilevanti, e ottime le stelle per i giovincelli che possono godere del sestile di venere e del semi-sestile di mercurio per primi lavoro e spostamenti di piacere.

5 – Previsioni settimana dal 23 al 29 settembre: i Gemelli

Vi state riprendendo dopo settimane difficili in cui siete stati fortemente sottosopra. Le stelle del fine settimana promettono buone nuove specie in fatto di comunicazioni. Mercurio al trigono del sole porta la ricezione di buone novelle e buone opportunità di essere al centro dell’attenzione verso chi vi circonda. Un jolly da giocare come premio per le settimane dure.

6 – Toro

Venere al polo opposto del vostro segno vi conduce ad essere più intensi sotto le coperte e ad avere nuove opportunità da cavalcare, chi in amore, chi nel lavoro. Bene la coppia pronta ad avanzare coi propri progetti, bene il lavoratore autonomo con possibilità di firme contrattuali vantaggiose economicamente.

7 – Oroscopo di Joss: Sagittario

Attanaglia questo Giove che impone dal polo opposto del sole un cambiamento serio di uno o più aspetti della vostra vita. Mercurio nel campo delle collaborazioni e delle unioni amicali assicura un fine settimana di ritrovati sorrisi con amici del passato e opportunità di incontri nuovi volti ad un’espansione del portfolio amicizie e delle vostre esperienze di crescita.

8 – Previsioni Joss: il Leone

La settimana non appare forte con la presenza della quadratura di venere al sole qualcosa va rivisto nel rapporto di coppia e nelle relazioni professionali. Le stelle sono importanti per i single che possono recuperare un rapporto passato o incontrare nuove persone con cui condividere l’ordinario. Ottime le opportunità per i più giovani di spostamento.

9 – La classifica della settimana: l’Acquario

Venere alla quadratura solare dà un taglio diverso alla vostra vita. Qualcuno potrebbe dover rivedere il lato denaro, perché ha speso troppo. Altri, potrebbero dover rivedere il lato amore, amicizie, perché non più a vostro agio col partner o in compagnia. Ottima è la posizione di Mercurio e Giove fautori di comunicazioni vincenti nell’ambito del lavoro.

10 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

Mercurio è nel segno di Venere, e ci racconta di comunicazioni del cuore. Amore che va amore che viene e scritti, messaggi, incontri volti al piacere. Dalle amicizie agli incontri economicamente vantaggiosi sul lavoro le stelle ci raccontano di una settimana all’insegna di nuove persone nel vostro orbiting atte ad una vera e propria svolta rinnovante e da tempo attesa.

11 – Capricorno

È un momento in cui Marte non lascia spazio alle buone energie e insieme a Mercurio appesantiscono lo spazio delle comunicazioni e delle relazioni. Qualcuno potrebbe dover parlar chiaro con un amico o un collaboratore, professionista. Altri avranno in seguito a chiusure, l’apertura offerta da Venere. Insomma, mai come questa settimana vale il detto: “chiusa una porta, si apre un portone”.

12 – Previsioni oroscopo settimana: l’Ariete

L’ingresso di Mercurio al polo opposto del vostro segno vi obbliga a rivedere contratti e intraprendere conversazioni intense con chi vi circonda. Attenzione a qualche ritardo o qualche spesa di troppo. È un momento in cui le acque del rapporto per molti sono burrascose. Per altri le stesse acque mosse le ritroveranno nel campo lavoro, simbolo che qualcosa deve cambiare.