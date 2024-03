NEWS

Andrea Sanna | 1 Marzo 2024

Oroscopo

Nuova settimana in arrivo e nuove previsioni dell’oroscopo di Joss. Cosa prevedono le stelle dal 4 al 10 marzo? Scopriamolo insieme in questa classifica!

12 – Oroscopo di Joss: il Leone

Settimana in cui Marte e Venere si oppongono al Sole e lasciano poco spazio alle scelte. Vi sentirete in prigione circa impegni e responsabilità che ineluttabili dovrete prendere. Le stelle del fine settimana sono belle e alte per la coppia: incontri focosi sotto le coperte o semplici riequilibri di legami che tentennano. Ottimo i single: riuscirete a vivere la mondanità con serenità.

11 – Vergine

La settimana è positiva circa comunicazioni o avanzamenti di situazioni ad oggi ferme. Bene gli spostamenti di lavoro, e molto bene i nullaosta di mutui e finanziamenti, qualora richiesti in precedenza. L’amore di coppia brilla, se c’è stabilità di base. L’amore per i single è in arrivo: godetevi però la sana libertà con amici che vi amano.

10 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

La settimana è tosta, con Marte e Venere tutte a vostro favore. Siete audaci nelle scelte personali, sfidando la sorte e cercando il massimo in tutte le situazioni. Anche nel lavoro, i commercianti hanno ottime chances di stringere alleanze nuove e firmare contratti vantaggiosi economicamente. Occhio al rapporto di coppia: tensione assicurata!

9 – Bilancia

Marte e Venere vanno a braccetto generando un’ottima presa di posizione nel lavoro. Se siete stati messi alle strette, la grinta per rispondere a chi di dovere non mancherà. Le stelle della settimana sono molto positive in fatto di incontri carnali: divertitevi sotto le coperte, le occasioni non mancheranno.

8 – L’Oroscopo di Joss: lo Scorpione

Settimana forte, intensa. C’è maretta nell’aria, specie se da tempo trascinate una relazione, un legame che ormai non funziona. Stessa cosa riguarda il lavoro. Bene le possibilità di avanzamenti nei vostri progetti: se siete insoddisfatti è giunto il momento di alzare i tacchi e andarsene. Ottime le opportunità di incontrare una persona che possa aiutarvi nei progetti.

7 – Cosa dicono le stelle: il Cancro

La settimana con la presenza di Saturno al Sole è intrisa di prese di posizione. Alcuni di voi, che non sono soddisfatti nel lavoro, vivranno possibilità nuove di cambiamento: una proposta nuova giunge o sta per giungere. Anche in amore cambieranno le carte in tavola, e se una storia da tempo non va, riuscirete con intelligenza a voltare pagina. Bene invece le coppie stabili.

6 – La settimana segno per segno: l’Ariete

La presenza di Marte e Venere in acquario alimentano i vostri sogni e le vostre speranze. Bene il lavoratore autonomo e le possibilità di vivere attivamente la vostra coppia progettando e programmando. Le stelle del fine settimana sono molto positive in fatto di uscite mondane: divertitevi e godetevi la vita. Spensieratezza è l’atteggiamento giusto.

5 – Oroscopo di Joss della settimana: l’Acquario

Settimana proficua negli affari. Non manca la grinta la determinazione, la possibilità di stringere alleanze vincenti e ottenere traguardi del tutto differenti. Le stelle del week-end sono completamente a vostro favore e regalano contatti nuovi sia sotto le coperte, che nella sfera affari. Ottima la coppia: godetevi il fine settimana per ritrovare l’intesa erotica.

4 – Gemelli

Il fine settimana è molto positivo in fatto di riuscite. Le stelle sono alte in cielo nel lavoro e un progetto nuovo, un risultato è atteso. Anche il fine settimana si proietta intenso e ricco di colpi di scena. Un incontro con un amico di vecchia data, la possibilità di rivedere persone del vostro passato ed istituire nuovi inizi.

3 – Le previsioni per il Capricorno

Mercurio vi sostiene dal segno amico dei pesci e vi regala grandi salti in avanti nel lavoro e nella vita di coppia. Le stelle del fine settimana sono esclusive in fatto di incontri e contratti: buone nuove sono previste per i liberi professionisti, con contratti vantaggiosi. Anche la coppia brilla con il sole a vostro favore: progetti e buone nuove all’orizzonte.

2 – Toro

La settimana appare ancora difficile: qualcosa non va come dovrebbe. Alcuni ostacoli appaiono sul fronte lavoro, e forse non tutto va liscio come l’olio nella coppia. Anche le stelle del fine settimana chiamano a momenti di riflessione e fermo. Se vi spostate d’obbligo, sarete particolarmente seriosi. Lasciatevi andare un pochino di più.

1 – Oroscopo di Joss: i Pesci

Mercurio nel segno aiuta tutte le situazioni ad oggi ferme, bloccate. L’avanzamento è certo per tutte le faccende legali e burocratiche non buone. Ottime le opportunità di progettare per la coppia e per i liberi professionisti: nuovi progetti realizzabili per opera delle stelle. Possibilità di guadagni sancita dagli astri.