NEWS

Andrea Sanna | 1 Marzo 2024

Chi è

È la vincitrice della 13esima edizione di Masterchef Italia e si chiama Eleonora Riso. Conosciamola insieme: età, vita privata, fidanzato e Instagram dove poterla seguire più da vicino.

Chi è Eleonora Riso

Nome e Cognome: Eleonora Riso

Data di nascita: 1997

Luogo di nascita: Livorno

Età: 27 anni

Professione: Cameriera

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Eleonora non ha figli

Tatuaggi: Eleonora ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @eleonorariso_masterchef13

Eleonora Riso età e biografia

Quanti anni ha e qual è la data di nascita di Eleonora Riso di Masterchef Italia 13? La concorrente e vincitrice del cooking show è nata a Firenze e la sua età oggi è di 27 anni.

Nata e cresciuta a Livorno, per un periodo ha vissuto a Pisa per l’Università. Poi il trasferimento in Francia per fare la vendemmia e il ritorno in Italia, dove svolge il ruolo di cameriera come si apprende dalla sua biografia.

Vita privata

E della vita privata di Eleonora Riso cosa sappiamo? Non siamo in grado di dirvi se sia o meno fidanzata, ma a Masterchef è nata una particolare simpatia con il concorrente Niccolò Califano (che pare essere tornato single). A oggi non sappiamo se tra loro scoccherà o meno la scintilla, ma è ciò che sperano tanti telespettatori.

E ancora di Eleonora Riso di Masterchef sappiamo che si definisce una ragazza bizzarra e particolare, cambia taglio e colore dei capelli molto spesso. È molto creativa, vive d’arte e musica, ama il cinema, la lettura e il disegno. Insomma non si fa mancare proprio nulla.

Dove vive Eleonora di Masterchef Italia? Su di lei sappiamo che dopo il periodo in Francia e il ritorno a Firenze, dove vive, ha deciso di acquistare una casa in mezzo al bosco, immersa nella natura.

Dove seguire Eleonora Riso: Instagram e social

Volete seguire Eleonora Riso tramite i social? Potete farlo nelle più grandi piattaforme, a partire da Instagram dov’è particolarmente attiva e ha già un buon seguito.

La concorrente posta e condivide tutto ciò che la riguarda e sono tanti i post dedicati anche al suo percorso all’interno di Masterchef Italia 13.

Carriera

Cosa sappiamo invece della carriera di Eleonora Riso di Masterchef Italia? Che lavoro fa? Dopo un periodo vissuto in Francia è tornata nella sua Firenze, dove svolge il ruolo di cameriera. La cucina è la sua più grande passione e ama la preparazione di piatti vegetariani e vegani, legati alla tradizione tra sapori e spezie.

Ha deciso dunque di partecipare a Masterchef Italia 13 perché vuole fare qualcosa di bello e a quanto pare sembra esserci riuscita!

Eleonora Riso a Masterchef Italia

Durante la tredicesima edizione di Masterchef Italia tra gli aspiranti chef abbiamo trovato proprio Eleonora Riso, che è riuscita ad arrivare fino in fondo ed essere proclamata vincitrice del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Sul podio, insieme a lei, altri grandi protagonisti di questa edizione del programma: Michela Morelli, una personal trainer di 44 anni di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano). Ma anche Antonio Mazzola, si tratta di un 28enne geometra che vive a Monaco di Baviera, ma spera un giorno di poter fare ritorno nella sua Palermo.

Insieme a loro Eleonora Riso è arrivata fino in fondo alla finale di Masterchef Italia e portarsi a casa l’ambito trofeo.