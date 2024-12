Non possiamo stilare una classifica seria dell’oroscopo di Joss, con il segno favorito e quello meno. Il 2025 è un anno che permette a tutti i segni una trasformazione importante. Molti pianeti caposaldo dello zodiaco dopo tantissimi anni si spostano in un segno nuovo, garantendo nuove energie per tutti. Plutone entra in Acquario dopo 20 anni di permanenza in Capricorno. Urano ingressa in gemelli dopo 7 anni come presenza fissa in toro. Nettuno entra in Ariete e per 15 anni è transitato in Pesci e dulcis in fundo, Saturno ingressa in Ariete dopo 2 anni in Pesci. Tutto è in trasformazione.

Oroscopo di Joss: ARIETE – Voto 8

Un anno contraddistinto da una primavera – estate di avanzamenti. Rivedrete in toto la vostra vita lavorativa e affettiva. Se la coppia è pronta programma il futuro ricco di traguardi importanti. Se la coppia è logora decide per il meglio. Il lavoro premia i liberi professionisti con nuovi inizi e traguardi vincenti. Molti i cambiamenti per i dipendenti: crescita e sviluppo.

Le previsioni per il TORO – Voto 7,5

Un anno inizialmente lento e difficile. Il vostro 2025 inizia a giugno col supporto di Giove in sestile al sole garanzia di stabilità e della ripresa armonica di tutte quelle situazioni sinora instabili. Finanza, lavoro, famiglia: un cambiamento è previsto proprio nella seconda parte dell’anno, in cui l’amore vincerà su tutto. Incontri per i single e scelte di coppia importanti.

Classifica e segni: GEMELLI Voto 7

Una prima parte dell’anno in cui Saturno e Giove polarizzano l’energia del Sole lasciandovi stagnanti in un laghetto ormai sterile di emozioni. La ripresa è prevista da maggio: l’estate segna traguardi importanti. Urano da luglio nel segno anticipa le grandi trasformazioni previste dal vostro destino. Giove nel secondo campo parla di lavoro e successo.

I voti segno per segno: CANCRO – Voto 8

Una prima parte del 2025 preparatoria. Molti sono pronti a compiere un passo importante, chi in amore e chi invece nel lavoro. Scelte di coppia decisive sono previste a partire da giugno: matrimonio, convivenza, figli e per i single un tanto atteso incontro importante. La seconda parte dell’anno è vincente anche sul lavoro: qualcuno si metterà in proprio, altri avranno finalmente l’incarico giusto e ufficializzato.

Oroscopo di Joss: LEONE – Voto 7

Una prima parte dell’anno intensa in cui l’azione non manca. Movimento, lavoro, viaggi. Si intensifica la vostra decisionalità e il parlar chiaro sarà peculiarità sino a maggio. Dopodiché lascerete la parola al fortunato Giove che nell’ambito del lavoro apporterà migliorie e trasformazioni. Questo è l’anno della svolta, specie se da tempo lavorate su progetti di indipendenza.

Previsioni del 2025 oroscopo di Joss: VERGINE – Voto 7,5

Venite da anni difficili: la mezzanotte dell’anima che avete vissuto negli ultimi anni vi ha allontanato da situazioni che hanno contraddistinto la vostra vita negli ultimi anni. Il 2025 segna uno sviluppo dei progetti di coppia e la possibilità di essere stabili con un partner nuovo. Nel lavoro nuove opportunità che permettono l’espansione dei vostri progetti. Molti spostamenti.

L’anno della BILANCIA – Voto 9

È l’anno della rinascita. La prima parte dell’anno regala nuove opportunità di lavoro e per molti incontri che lasceranno il segno. La seconda parte dell’anno racconta di un Saturno opposto al sole pronto a generare tagli radicali col passato: una rinascita completa è prevista. Urano da luglio ingressa in Gemelli e regala aperture di vita davvero sorprendenti. Un anno d’oro, principio della trasformazione a voi destinata nel corso dei prossimi anni.

SCORPIONE – Voto 8

La prima parte dell’anno appare ricca di progetti con scarna realizzazione pratica da parte della vita. Probabilmente molti di voi si sono organizzati per un cambiamento a breve previsto. Il vostro anno inizia a Maggio con l’ingresso di Giove nel segno amico del Cancro fautore per alcuni di nuovi inizi lavorativi stabili e per altri di incontri coi fiocchi. Un 2025 di profondo rinnovamento è in arrivo per voi.

L’oroscopo di Joss: SAGITTARIO – Voto 7

Si è concluso con gli anni scorsi un capitolo importante della vostra vita. Il 2025 segna una graduale rinascita specie a partire da febbraio momento in cui Giove dal polo opposto del vostro segno si riattiva dando insieme a Marte il meglio di sé. Nuovi incarichi professionali e incontri interessanti sono in arrivo per i single. Le coppie possono sperimentare passi in avanti nel rapporto a due, ammesso che la sinastria tra voi sia egregia.

CAPRICORNO – Voto 7

L’anno è molto buono, segna l’inizio di una stagione di vita completamente nuova.

Dall’avvento di Giove nella seconda parte dell’anno al polo opposto del Sole, significatore indiscusso di nuovi incontri per i single, e di prese d’atto di storie d’amore ormai concluse, all’inizio di un lavoro coi controfiocchi, risultato di un insieme di azioni difficoltose vissute negli anni scorsi. L’anno della riscossa e delle possibilità è in arrivo.

Oroscopo di Joss: ACQUARIO – Voto 9

Questo è un anno speciale che segna l’evoluzione di molti di voi. Da Plutone nel segno, sino a Urano che da luglio entra per un mordi e fuggi nel segno vostro fratello dei Gemelli, tanti saranno i cambiamenti a cui andrete incontro. Pianeti simbolo di passi in avanti nella carriera e incontri d’amore importanti. Anche la costruzione stabile di quanto sinora realizzato sarà velocizzata da transiti che ambiscono al vostro successo.

Le previsioni annuali: PESCI – Voto 8

Finalmente da maggio Saturno esce dal sole in pesci e regala un’estate in cui avrete le idee chiare sui cambiamenti da farsi. Molti decideranno di trasferirsi o addirittura cambiare lavoro, e mai sinora avrebbero immaginato di farlo. Un anno all’insegna dei nuovi incontri per i single, previsti a partire da giugno, e di nuove opportunità lavorative per chi ne fosse alla ricerca. Anche le storie di prigionia con l’avvento di Giove in cancro trovano una simbolica liberazione.