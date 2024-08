Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 2 agosto 2024, segno per segno. Cosa dicono le stelle

I Fatti Vostri non torneranno sul piccolo schermo prima del mese di settembre. Per conoscere dunque le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 2 agosto, ci affideremo all’applicazione dell’esperto di astrologia. Ecco cosa dicono le stelle nella giornata di oggi, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete

Per giovedì 2 agosto 2024 l’oroscopo grandi successi sul piano professionale e anche su quello amoroso.

Hai una grande capacità di attirare le simpatie di chi ti sta intorno e infatti hai ottime probabilità di fare nuove amicizie.

In amore la noia è ormai superata e potresti scoprire che un’amicizia sta diventando qualcosa di più.

Oggi la Luna potrebbe portare qualche tensione o ritardo.