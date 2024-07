Segno per segno scopriamo le previsioni di oggi 29 luglio dell’oroscopo di Paolo Fox. Ecco cosa dice l’esperto

In Rai I Fatti Vostri torneranno a settembre. Dunque l’oroscopo di Paolo Fox possiamo seguirlo tramite l’app ufficiale dell’esperto. Ecco tutte le previsioni segno per segno per il 29 luglio.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete

Lunedì 29 luglio l’Ariete ha delle stelle che permettono molto e realizzano un piccolo grande desiderio.

Ciò avviene anche grazie all’aspetto positivo e bello di Venere nel segno.

Se c’è stato qualche piccolo fastidio, non preoccuparti. Con questo cielo c’è stato qualche piccolo rallentamento ma nessun blocco.

Le stelle dell’autunno sono vivaci. Evita di essere impulsivo in amore e nel lavoro. Potresti dire qualcosa di cui poi ti penti!