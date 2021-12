12 Paolo Fox Oroscopo 2022

Oroscopo Paolo Fox 2022: eccoci con l’immancabile appuntamento dell’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno. Come di consueto Paolo Fox a I Fatti Vostri stila le previsioni per tutto il 2022 con una classifica.

Ecco dunque le previsioni complete dell’oroscopo del 2022, con la classifica e le stelle mese per mese.

Ariete – 12

Alcuni progetti nel 2021 sono ripartiti, ma adesso vi aspetta una bella novità.

Da maggio 2022 Giove entrerà nel vostro segno e questo rappresenta una bella risorsa in più.

Tra maggio e giugno, se avete avuto problematiche nel lavoro, potrete avere delle buone risorse.

Anche l’amore è positivo.

A seguire tutte le altre previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox.