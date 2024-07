Tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il 30 luglio, segno per segno: dal Leone alla Vergine, per passare alla Bilancia

I Fatti Vostri sono ancora in vacanza, ma a settembre torneranno in TV. Per conoscere dunque le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 30 luglio, ci affideremo all’app dell’esperto. Ecco cosa dicono le stelle nella giornata di oggi, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete

Per martedì 30 luglio l’oroscopo dell’Ariete sostiene che va bene fare grandi progetti, ma bada bene alle risorse economiche.

In amore sei tu che fai il bello e il cattivo tempo, grazie alla presenza ottima di Venere.

I nati Ariete che non vogliono lasciarsi coinvolgere in una storia si stanno lasciando andare. E chi non ha legalizzato una relazione fino a oggi, l’ha fatto o sta per farlo.