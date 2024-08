I Fatti Vostri non torneranno sul piccolo schermo prima del mese di settembre. Per conoscere dunque le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 10 e 11 agosto, ci affideremo all’applicazione dell’esperto di astrologia. Ecco cosa dicono le stelle nella giornata di oggi, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete

Per sabato 10 e domenica 11 agosto 2024 l’oroscopo prevede che qualcosa che era stato pianificato adesso sta per cambiare.

La Luna opposta ti farà agitare per niente, cerca di stare tranquillo.

Se hai a che fare con qualcuno che non sopporti vai su tutte le furie. Non potete pretendere tutto e subito.

Le questioni di casa e di lavoro sono più problematiche per tutti i nati Ariete che vogliono stravolgere il corso degli eventi.