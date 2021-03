1 Il nuovo outfit di Tommaso Zorzi

Questa sera ha inizio la quinta puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Anche in questo appuntamento, come al solito, troviamo una splendida conduttrice accompagnata con altrettanti favolosi opinionisti. Stiamo parlando di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e il noto influencer milanese. Parliamo, quindi, dell’outfit indossato da Tommaso Zorzi in occasione del nuovo episodio de L’Isola dei Famosi.

Come possiamo vedere dalla foto qui di seguito, quindi, abbiamo l’opportunità di gustarci l’abito che ha scelto il giovane vip. Come scrive anche lui, infatti, ha optato per dei colori pastello, una giacca e scarpe azzurre, maglia bianca, pantaloni rosa. Tutti firmati Versace ancora una volta. Purtroppo, per il momento, non abbiamo idea del prezzo della maggior parte degli indumenti. Sappiamo, però, che le scarpe sono mocassini in pelle La Medusa da 790 euro.

Non ci resta, quindi, che scoprire cosa accadrà nel corso della puntata. In caso di ulteriori dettagli sull’outfit di Tommaso Zorzi, non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, non possiamo che augurarvi una buona visione. Scopriremo, infatti, chi sarà l’eliminato tra Vera Gemma, Awed e Gilles Rocca. Non mancheranno, inoltre, le conversazioni sui litigi avvenuti in settimane e molto altro.

Continuate a seguirci per tante altre news.