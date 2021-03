1 L’outfit scelto da Tommaso Zorzi

Questa sera ha inizio la terza puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality, finalmente, dopo una settimana di attesa vedrà l’arrivo anche della terza opinionista, ovvero Elettra Lamborghini. Dopo un lungo periodo a casa a causa del Coronavirus si è ripresa e potrà stare accanto ai suoi colleghi, cioè la celebre cantante e il noto influencer milanese. Parliamo proprio di Tommaso Zorzi ora, in particolar modo dell’outfit che ha scelto di indossare in occasione del nuovo appuntamento.

L’ex gieffino, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram ha postato una foto in cui lo possiamo vedere mentre cammina nei corridoi del dietro le quinte della trasmissione. Sotto in primo piano, inoltre, vediamo che il brand scelto è Versace. Per quanto riguarda i prezzi, invece, secondo quanto riporta il sito la camicia in seta costa 995 euro, mentre la giacca misto lana e mohair 1.795 euro.

Outfit di Tommaso Zorzi nella terza puntata de L’Isola dei Famosi

Mentre ci gustiamo l’outfit di Tommaso Zorzi in diretta, quindi, non ci resta che gustarci la nuova puntata e vedere quello che accadrà. Tra le varie cose, infatti, scopriremo chi sarà il prossimo eliminato (tra Akash Kumar e Angela Melillo) dopo l’abbandono del Visconte Ferdinando Guglielmotti, il quale ha abbandonato Parasite Island dopo poco tempo.

