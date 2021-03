Un naufrago ha deciso di abbandonare L’Isola dei famosi

1 Ferdinando Guglielmotti lascia l’Isola dei famosi

Nella diretta dell’Isola dei famosi 2021 di ieri, giovedì 18 marzo, è avvenuta un’eliminazione tra i due nominati di lunedì e cioè Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti. Il pubblico, con il televoto, ha scelto di salvare Drusilla, quindi Ferdinando è stato costretto ad abbandonare quest’avventura.

Ma, come ormai è successo anche nelle scorse edizioni del reality, il naufrago è stato portato sull’Isola Paradise e gli è stato proposto di restare, predendo il posto di Marco Maddaloni. All’inizio il Visconte ha declinato l’offerta, ma dopo le parole della conduttrice Ilary Blasi, ha scelto di andare avanti. E quindi anche di prendere il testimone di Maddaloni e aiutare Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo nel loro percorso di aspiranti naufraghi.

Ma subito dopo la fine della diretta, Ferdinando Guglielmotti ci ha ripensato. Nel daytime dell’Isola dei famosi 2021 andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, il Visconte ha detto di averci ripensato e di voler tornare in Italia. Nel dettaglio, ha riferito che non se la sente di continuare. Fariba ha cercato di convicerlo a restare, ma lui ha risposto che se per caso in questa prima notte lì dovesse arrivare il temporale, non sarebbe in grado di reggere.

A questo punto c’è da capire cosa deciderà di fare la redazione del reality. Secondo l’esperimento, Fariba e Ubaldo hanno bisogno di una guida per la loro missione di diventare dei veri naufraghi. Quindi quasi sicuramente verrà richiamato Marco Maddaloni, in attesa che il prossimo eliminato decida di restare. Vi ricordiamo che i nominati questa volta sono Angela Melillo e Akash Kumar. Se l’eliminata dovesse essere la showgirl, siamo quasi certi che accetterà di restare. Mentre per il modello non sembra al momento che ci possano essere speranze, visto che proprio ieri ha detto di non trovarsi bene in un programma così.

Staremo a vedere!

