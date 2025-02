L’hair stylist Pablo Gonzalez Villaverde ci propone tre acconciature per tre grandi interpreti della musica italiana a Sanremo

Ecco le tre proposte di acconciature pensate da Pablo Gonzalez Villaverde per Rose Villain, Clara e Giada.

Rose Villain: Fata Turchina o Barbie

Rose Villain, 35, famosa per la sua tinta turchina. Ma con certi colori è meglio non insistere, e abituare il pubblico al piacere della varietà. “Per questo”, dice Pablo, “mi sono ispirato a lei per questa chioma che parte con riflessi rosati e

si conclude con un deciso Pink, ispirato a Barbie e a quel mondo di sogno”.

“Certe sfumature”, spiega Pablo, uno dei massimi esperti del settore, “si possono creare con spray che si perdono, shampoo dopo shampoo”.

Clara: teatrale come Rossy De Palma

Chignon bow alto: audace, geometrico e chic. Un raccolto che strizza l’occhio all’arte e al teatro, come la carismatica Rossy de Palma.

La cantante Clara, 25 anni, tra le concorrenti di Sanremo. “Clara ha capelli meravigliosi, naturali. Non mi permetterei di tagliarli”, dice Pablo. “A lei consiglierei questa treccia snodata, conferisce grande classe e femminilità, e direi che Clara sia sull’una sia sull’altra non è seconda proprio a nessuna”.

La proposta per Giada

Per Giada, 29 anni, Pablo ha pensato a un’acconciatura che, partendo dal colore naturale dei capelli, si irradi nella parte terminale con sfumature violastre.

“Giada è una bellissima ragazza, oltre ad essere un’interprete eccezionale. Quest’estate ci ha fatto ballare con Tony Effe in Sesso e samba. E proprio pensando a questa canzone propongo questa mia idea che potrebbe renderla più sensuale e anche più ritmica nell’immagine. Anche se Giada forse deve alla sua naturalezza anche il suo successo, ma ogni tanto è lecito osare”.