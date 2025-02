Il titolare del ristorante Morganti ci racconta Richard Gere e la sua passione per la cucina italiana, genuina e conviviale

Ho incontrato Richard Gere dietro le quinte di Che tempo che fa, e in poche battute abbiamo subito trovato una sintonia.

Ho scoperto così che, oltre a essere affascinato dal nostro Paese, è anche un appassionato della cucina italiana. Oltre a essere un’icona del cinema mondiale, Gere coltiva infatti un’altra grande passione: i sapori e le tradizioni culinarie italiane.

Da sempre legato all’Italia, mi ha raccontato di trascorrere molto del suo tempo libero ai fornelli, sperimentando nuove ricette e riscoprendo i piatti della tradizione. La sua cucina si dice sia un tripudio di aromi mediterranei, con un occhio di riguardo per ingredienti freschi e di stagione.

Richard Gere e l’amore per la cucina italiana

Cosa lo ha spinto a innamorarsi così tanto della nostra cucina? Probabilmente una combinazione di fattori: la semplicità degli ingredienti, la varietà dei sapori e, soprattutto, la convivialità che caratterizza i pasti in Italia.

A questo punto sarò doppiamente lieto di averlo ospite nel mio ristorante Morganti. Tramite l’amico Stefano Valecce, manager di diversi VIP e personaggi sportivi, ho poi saputo che Gere ha imparato a cucinare grazie a nonne italiane e cuochi professionisti con cui ha scambiato consigli e ricette.

La sua passione per l’Italia, inoltre, va ben oltre la cucina, abbracciando arte, cultura e stile di vita. È per questo un vero ambasciatore del nostro Bel Paese.

La storia di Richard Gere ci insegna che la passione per la cucina non ha età né confini. Sono rimasto particolarmente colpito dalla sua semplicità e genuinità, qualità che dimostrano come anche le star più famose possano avere interessi “terrestri”.

La cucina, del resto, è un meraviglioso modo per connettersi con le proprie origini e con le persone che amiamo.

Tutto questo mi ha dato lo spunto per dedicargli due ricette italianissime: la peperonata, piatto amato da Totò e Marcello Mastroianni, e la Carbonara, che si dice sia nata quando le truppe americane hanno liberato l’Italia e nelle loro razioni avevano il bacon e le uova, un ponte tra Italia e America.