Sta per tornare la Padova Pride Run, unico appuntamento che mescola musica, sport e sensibilizzazione verso i diritti civili e che si concluderà con un’esibizione di Angelina Mango, al termine della 17ª edizione del Pride Village Virgo.

Nata per promuovere diritti, solidarietà e inclusività, la Padova Pride Run si terrà quest’anno sabato 7 settembre nella città del Santo.

Al termine della giornata, dedicata a gioco e sport, si chiuderà anche l’ultima edizione del Pride Village Virgo e ospite della serata sarà la cantautrice Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024.

Pride Run

La Pride Run, giunta alla seconda edizione, è organizzata da Pink Run e dal Pride Village, sponsorizzato a sua volta dal brand di beauty Virgo.

La corsa (o camminata, per chi si senta meno esperto) partirà da Piazza Garibaldi alle 18,00. Da qui il percorso, che si snoderà per le vie della città, sarà lungo 10 km e coinvolgerà anche il museo di street art Park Contarine.

Tra gli altri luoghi simbolo, i runners passeranno per Piazza Duomo, Piazzale Santa Croce, Vicolo Santorini (dove sarà sistemato il punto ristoro), Parco Europa.

La meta è il Pride Village Virgo, dove tutto sarà pronto per festeggiare la fine della manifestazione con un grande party di chiusura.

Dalla prima edizione della Pride Run

Alla fine della fiera

In occasione dell’ultimo giorno di Fiera, l’organizzazione del Pride Village Virgo ha predisposto un evento pomeridiano dedicato alle famiglie. Stiamo parlando dei Mini Ravers, iniziativa di due neopapà amanti del clubbing che in Inghilterra hanno pensato a come far assaporare ai figli le atmosfere della disco.

I bambini si potranno dunque scatenare sulle note dei brani più ballati dagli anni Novanta a oggi, sotto il Padiglione climatizzato con animazione e tanto altro.

Una foto dalla Pride Run dello scorso anno

La giornata si chiuderà però con un grande concerto di Angelina Mango, ex Amici e vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Alla performance della cantautrice seguirà il DJ set di Zelletta, ex Uomini e Donne e Grande Fratello VIP oggi produttore e disc jockey di successo.

Appuntamento dunque a Padova il 7 settembre! Nel frattempo, per tutte le informazioni, si può visitare il sito www.priderun.it