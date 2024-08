Andrea Giambruno, durante la vacanza insieme all’ex compagna Giorgia Meloni, ha deciso di cambiare look tagliando il pizzetto

Andrea Giambruno, ospite della Masseria nella Valle d’Itria con Giorgia Meloni e la figlia Ginevra, si gode il relax mentre appare senza il pizzetto che pare fosse “contestato in famiglia“. Ecco il suo nuovo look.

Il nuovo look di Andrea Giambruno

Era l’ottobre del 2023 quando Giorgia Meloni annunciava la fine della relazione con il compagno Andrea Giambruno. Tramite un lungo post sui social aveva affermato che le loro strade si erano divise ormai da diverso tempo, ma allo stesso tempo sarebbero sempre rimasti legati grazie all’amore per la figlia Ginevra:

“Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio.

Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

A inizio agosto 2024, come segno di un rapporto molto disteso, Andrea Giambruno e Giorgia Meloni hanno passato le vacanze insieme alla figlia presso la masseria Beneficio di Ceglie Messapica (Brindisi). Con loro anche la sorella della Presidente del Consiglio, Arianna Meloni, e il marito Francesco Lollobrigida.

Ciò che colpisce, come vediamo nella foto qui sotto, è il cambio look del giornalista che ha deciso di abbandonare il suo pizzetto:

“[…] E quell’insistere sull’ufficialità lascia margine di pensiero a chi spera in un riavvicinamento almeno ufficioso, tanto che lui si è pure tolto il pizzetto che pare non fosse amatissimo da Giorgia, che preferisce le facce ‘pulite'”.

Ovviamente non sappiamo se tra i due ex ci sarà un ritorno di fiamma e dovremo attendere dichiarazioni da parte dei diretti interessati se e quando decideranno di dirlo al mondo. Nel frattempo una cosa è certa: il cambio look di Giambruno ha riscosso molto successo.