Nicolò Figini | 16 Ottobre 2023

Grande Fratello

Il confronto tra Heidi e il padre

Questa sera abbiamo visto il padre di Heidi Baci entrare nella casa del Grande Fratello per rivelarle ciò che pensa della sua frequentazione con Massimiliano Varrese. La sua opinione non è per nulla positiva e ha usato parole molto dure nei confronti dell’attore:

“Sono venuto qui perché ti voglio bene, ci hai fatto felici. Dopo un po’ una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo devastati, ha alzato un polverone inutile. Tra te e un uomo più vecchio di me, tra poco andiamo in pensione. un pugnale nel cuore.

Mi sembri un’altra persona. Non sei riuscita ad alzare un muro con una persona che ti preme e ti mette sotto stress. Non ho parole. La mamma non ti guarda più da quel momento. Io sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia o di calpestare la tua dignità”.

Heidi Baci si è scusata per aver fatto soffrire il padre: “Ho sbagliato, scusa“. L’uomo ha continuato: “Questa persona ha rovinato tutto il tuo gioco“. Alfonso si discosta da ciò che ha detto il padre della gieffina perché Massimiliano non ha mai trattato male la Baci:

“Dire che Varrese tratta con violenza sua figlia non è vero, è una falsità”.

La concorrente dice che la situazione è chiusa. “Stando con questo uomo si è spenta“, ha affermato ancora il papà. Heidi, infine, ha affermato che Massimiliano è una persona cupa e impossibile. Per tale ragione ha deciso sul momento di chiudere la loro storia.

Continuate a seguirci per tante altre news. QUI il video.