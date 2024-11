Quali saranno i programmi e le fiction che vedremo sulla Rai nel 2025? L’emittente TV ha annunciato tutti i nuovi palinsesti Rai 2025 che vedranno grandi ritorni, ma anche importanti novità. Ecco tutto ciò che sarà in onda da gennaio.

I palinsesti Rai del 2025: i programmi che vedremo

Sono stati annunciati i nuovi palinsesti Rai per il 2025 e quindi ciò ce vedremo in TV a partire da gennaio del prossimo anno. Vi anticipiamo che ci saranno tantissimi grandi ritorni visto il successo delle precedenti edizioni di molti programmi. Ma non mancheranno novità davvero intressanti.

Per la seconda parte della stagione televisiva 2024/2025 la Rai annuncia subito una nuova stagione di Ora o mai più. Il programma era condotto da Amadeus che, come sappiamo, è passato a Discovery. Chi sarà quindi alla guida dello show? Al momento nessun annuncio.

Dal 21 febbraio, invece, Antonella Clerici tornerà in onda con The Voice Senior. Mentre lo show condotto da Nek, Dalla Strada Al Palco ha ricevuto la conferma del passaggio su Rai1. Un apprezzato ritorno anche per Alberto Angela che all’inzio del 2025 aprirà un nuovo ciclo di puntate, preceduto da Stanotte A il 25 dicembre 2024.

Sempre a gennaio, in seconda serata su Rai 1, ogni sabato ritroveremo Bianca Guaccero, che adesso è impegnata con Ballando Con Le Stelle, con una nuova edizione di Teche Teche Top Ten.

Da martedì 28 gennaio inizia la nuovissima edizione di Stasera Tutto È Possibile con Stefano De Martino, sempre su Rai2. Salterà solo la puntata dell’11 febbraio per Sanremo 2025. Aggiungimo che subito dopo Sanremo e il Dopo Festival, Alessandro Cattelan tornerà su Rai2 con Stasera C’è Cattelan dal 18 febbraio.

Per quanto riguarda le novità dei palinsesti Rai del 2025, su Rai 1 ci sarà un nuovo programma in prima serata dal titolo Come Prima Più Di Prima. Inoltre ci sarà un nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai2 nei primi mesi del 2025 che sarà diverso da Boomerissima. Sempre su Rai2, in inverno, ci sarà anche uno spettacolo di Enrico Brignano. E per Max Giusti sono previste nuove puntate di Boss In Incognito e un secondo show.

Le fiction Rai del 2025

Parlando invece delle fiction Rai, anche queste attesissime, il calendario dei palinsesti per il 2025 è davvero ricco. A tal proposito avremo la terza stagione di Mina Settembre da domenica 12 gennaio al 16 febbraio. Mentre Il Conte di Montecristo andrà in onda da lunedì 13 gennaio al 3 febbraio.

Dal 9 gennaio vedremo la nuova stagione di Un passo dal cielo e a seguire la nuova di Che Dio ci aiuti. Dal 23 febbraio al 16 marzo ci sarà la quarta stagione di Imma Tataranni.

Dopo il Festival di Sanremo2025, dal 24 febbraio, arriveranno su Rai1 la terza stagione de Il Commissario Ricciardi, Belcanto e la seconda stagione di Blackout al lunedì e al martedì.

Tra i palinsesti Rai 2025 c’è ovviamente grande attesa per la quinta stagione di Mare Fuori. La serie andrà in onda su Rai2 da mercoledì 19 febbraio, con la consueta promozione durante il Festival di Sanremo. Ma prima verranno rilasciati gli episodi in boxset su Rai Play, come avvenuto per le precedenti stagioni.