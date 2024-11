Barbara di Uomini e Donne ha attirato su di sé i “buuu” del pubblico in studio ed è stata addirittura rifiutata come ospite in un hotel

Barbara De Santi è stata travolta dai “buuu” del pubblico di Uomini e Donne a causa di un commento poco carino nei confronti del suo ormai ex corteggiatore. Come se non bastasse, la dama ha ricevuto anche comunicazione di non essere più ospite gradita di un hotel convenzionato con la trasmissione.

Barbara tra i buu del pubblico di Uomini e Donne e il rifiuto dell’hotel

Barbara De Santi, una delle storiche dame di Uomini e Donne, è stata protagonista di un episodio controverso durante la puntata del programma di Maria De Filippi in onda questo pomeriggio.

Mentre stava interagendo con Massimo, uno dei suoi potenziali corteggiatori, col quale stava chiudendo, la dama, sentitasi ferita da alcune parole, ha risposto istintivamente risultando esagerata.

Toccata nel proprio modo di essere, ha reagito male, rinfacciando al cavaliere il suo matrimonio fallito. Quest’ultimo aveva appena sottolineato l’istintività e l’impulsività della dama, aggiungendo che quell’atteggiamento le aveva portato anche una querela;

M: “Facendo le cose di pancia a te ti arrivano le querele, invece io rifletto, conto fino a cento prima di parlare. Questa è la differenza tra me e te, che io non vado di istinto, non sono impulsivo.”

B: “Infatti tu hai un matrimonio fallito. Perché lui può colpirmi e io no?”

La sua affermazione non è stata ben accolta dal pubblico in studio. Sono, infatti, piovuti dei sonori “buuu”, segno di disapprovazione per il tono della conversazione, su cui sono intervenuti anche lo stesso Gianni e Gemma.

A modificare un attimo l’atmosfera nello studio di Uomini e Donne, anche se non lo stato d’animo di Barbara, ci ha pensato poi Maria De Filippi. Dopo aver discusso parecchio sulla cena passata insieme, è emersa tutta una serie di lamentele che la dama avrebbe rivolto al ristorante. A tal proposito, la conduttrice ha riportato una comunicazione a Barbara.

Il locale in questione, convenzionato con l’hotel in cui la dama ha soggiornato diverse volte, ha preso la decisione di non ospitarla più. La motivazione risiederebbe proprio in tutte le rimostranze da lei sporte nei loro confronti.

La conduttrice ha riportato in studio tale comunicazione. La struttura ha inviato una mail alla redazione del programma per comunicare che non avrebbe più ospitato la dama, ritenendola “non più gradita”.

“Buongiorno,

nostro malgrado vi informiamo che la signora De Santi Barbara non è più considerata un ospite gradito. Pertanto non siamo più autorizzati a confermare ulteriori prenotazioni se non approvate dalla nostra direzione.“

“Vi informiamo che la signora De Santi Barbara non è più considerato un’ospite gradito” #uominiedonne pic.twitter.com/IOL8vZh2Mj — trashtvstellare (@tvstellare) November 28, 2024

Nonostante le critiche e le reazioni del pubblico di Uomini e Donne, Barbara ha continuato a difendere il suo comportamento e il suo diritto di lamentarsi quando dei servizi risultano insoddisfacenti.