1 Il racconto di Pamela Prati

Questa sera protagonista assoluta della nuova diretta del Grande Fratello Vip 7 è stata Pamela Prati. La showgirl infatti è tornata a parlare per la prima volta dopo tanto tempo del caso Caltagirone, di cui si è tanto parlato pochi anni fa. La Vippona così ha raccontato la sua verità, svelando quello che sarebbe accaduto. Partendo dalla prima volta che ha conosciuto il famoso Mark, Pamela ha rivissuto tutti i momenti più salienti della truffa in cui è stata coinvolta, e non sono mancate rivelazioni inedite. La Prati ha infatti mostrato per la prima volta alcune chat inedite, in cui si leggono i messaggi col misterioso Caltagirone. Ma non solo.

Pamela Prati ha raccontato di non aver mai incontrato il suo presunto fidanzato in quanto testimone di giustizia, e proprio per questo motivo i due non si sono mai potuti vedere dal vivo. Come se non bastasse la showgirl ha anche citato i due bambini che Caltagirone aveva in affido, che erano per lei come dei figli. Tuttavia la Prati ha anche ammesso che dopo che la verità è venuta a galla e dopo la gogna mediatica che ha subito, ha pensato di togliersi la vita. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Io mi volevo togliere la vita. È stata fatta una gogna mediatica come se avessi la lebbra, mi hanno anche sbattuto contro lo sportello di una macchina. Parlando del matrimonio, io ero convinta che lo avrei sposato. Io non so chi sia quest’uomo nella realtà ma vorrei tanto saperlo, perché si deve vergognare. Sono stata vittima di una truffa affettiva. Ho perso il lavoro per questo caso, i colleghi sono stati i peggiori, invece di capire. Mi hanno anche scritto che il loro scopo era di distruggermi. Non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione, sono arrivata a pesare pochissimo”.

Ma non solo. Dopo aver parlato del caso Caltagirone e di quello che sarebbe accaduto, Pamela Prati ha avuto una lite con Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Andiamo a vedere cosa è accaduto.