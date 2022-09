Chi è Pamela Prati? Età, fidanzato, vita privata e Instagram

Tutto su Pamela Prati, concorrente del Grande Fratello Vip 7: età, altezza, vita privata, matrimonio e Instagram.

Chi è Pamela Prati

Nome e Cognome: Pamela Pireddu, in arte Pamela Prati

Data di nascita: 26 novembre 1958

Luogo di Nascita: Ozieri (Sassari)

Età: 63 anni

Altezza: 1.73 m

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Showgirl

Marito: Non è sposata

Figli: Non ha figli

Profilo Instagram: @pamelaprati

Pamela Prati età, altezza e biografia

Dove è nata Pamela Prati? La showgirl è nata a Ozieri, in Sardegna. Quando è nata l’attrice Pamela Prati? Pamela è nata il 26 novembre 1958. Pamela Prati è il suo nome d’arte, vero nome di Pamela Pireddu. Pamela, da piccola, per via delle poche disponibilità economiche della madre, è cresciuta in collegio. Questa parte della sua vita l’ha segnata profondamente.

La showgirl è diventata popolare negli anni ’80. Pamela ha iniziato la sua carriera con il ruolo di modella, ma nel corso del tempo ha anche intrapreso diverse strade. Da conduttrice, a cantante fino a essere ballerina.

La Prati è nota per aver partecipato come primadonna allo show di Pierfrancesco Pingitore, il Bagaglino, spettacolo teatrale e televisivo che le ha donato molto successo.

Occupiamoci, quindi, della vita privata di Pamela Prati.

Vita privata

Alla showgirl sarda sono associati numerosi flirt nel corso degli anni, tra i quali Kabir Bedi, Sandy Marton, Richard Gere, Max Bertolani e Franco Causio. Dopo una relazione con un poliziotto di nome Ciro Quaranta, nel 2009 Pamela si è sposata con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir, tramite una cerimonia top secret a Las Vegas.

Purtroppo il matrimonio non è fortunato, e la coppia ha divorziato dopo appena due anni. Pamela ha iniziato quindi una storia d’amore, durata circa otto anni, con un ragazzo molto più giovane di lei di nome Francesco.

Nel 2019 però, arriva il caso mediatico dell’anno: Pamela finisce al centro di uno scandalo legato alla sua presunta relazione con un imprenditore romano di nome Mark Caltagirone, che poi si è rivelata una bufala.

Chi è Mark Caltagirone? L’imprenditore altri non era che un personaggio inventato, da Pamela o dalle sue agenti.

Ma vediamo meglio lo sviluppo di questa storia.

Il matrimonio con Mark Caltagirone

Durante i primi mesi del 2019, le riviste di gossip si sono ampiamente interessate alle vicende sentimentali di Pamela. In occasione di un’ospitata a Domenica Live, Pamela ha raccontato a Barbara d’Urso di avere una relazione importante con un imprenditore edile romano che lavora negli Stati Uniti e ha interessi in diversi altri paesi del mondo, di nome Mark Caltagirone.

Nel periodo successivo, ospite anche a Domenica In di Mara Venier, Pamela ha dichiarato che le nozze con Caltagirone si sarebbero svolte nel mese maggio e che i due avevano anche due bambini in affido. Per via di questo gossip, Pamela è finita anche sulla copertina di vari giornali. Sul web, per via di una indagine avviata da Dagospia, inizia a circolare la voce che Mark Caltagirone non esista affatto, e i rumor si fanno sempre più insistenti quando Pamela Prati annuncia lo slittamento delle nozze.

La Prati e le sue agenti della Aicos Management, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, vengono accusate di aver inventato la notizia per soldi e popolarità. Pamela Prati viene dunque sottoposta a una serie di domande a raffica da parte di Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo dell’11 maggio, quattro giorni dopo la presunta data delle nozze, con la showgirl costretta a lasciare lo studio.

Alla fine è proprio Pamela Prati, nuovamente ospite di Verissimo, ad ammettere che Mark Caltagirone non esiste, accusando le sue manager di aver ordito l’inganno a sua insaputa. A seguito dello scandalo, Pamela decide di abbandonare l’agenzia Aicos Management con una nota ufficiale del suo avvocato.

Il 17 maggio 2020 ritorna sulla questione nel programma Domenica In condotto da Mara Venier.

Andiamo, perciò, a vedere dove seguire Pamela Prati sui social…

Dove seguire Pamela Prati: Instagram e social

Pamela Prati ha diversi profili social e i fan possono seguirla con facilità.

Su Instagram la showgirl (@pamelaprati) conta più di 300mila followers ed è il social che più utilizza per comunicare con il pubblico.

Da poco si è anche aggiunta su Twitter (@pamelaprati_), in occasione del suo ingresso al Grande Fratello Vip 7.

Scopriamo dunque qualcosa di più sulla carriera di Pamela Prati.

Carriera

Pamela ha iniziato la carriera tra gli anni ’70 e ’80, specialmente come modella e fotomodella. Nel 1985 ha conosciuto Richard Gere, con il quale ha avuto una breve relazione. La vera svolta della Prati è stata però la partecipazione al Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore. Il direttore della compagnia l’ha scelta come soubrette e primadonna, è storica l’accoppiata con la sua amica conterranea Valeria Marini.

Nel corso degli anni Pamela Prati, oltre che come soubrette, ha lavorato in tv anche con altri ruoli. Nella veste di conduttrice, ad esempio, di trasmissioni come La sai l’ultima?, Scherzi a parte, Re per una notte. Negli ultimi anni Pamela Prati ha preso parte a molti reality televisivi, dal Ristorante all’Isola dei Famosi. L’ultimo a cui ha partecipato è stato il Grande Fratello Vip nel 2016. Pamela Prati è anche una cantante? Non solo la televisione, ma anche la musica ha fatto parte della carriera di Pamela.

Album e Canzoni

Artefice di molte cover, nel 1996 è uscito anche il suo primo lavoro discografico: l’album dal titolo “Il tango delle 11”.

Nel 2020 Pamela Prati ha rilasciato una canzone dal nome “Mariposita”.

Nel 2022 ha pubblicato l’album “Exstasy”.

Libro

Pamela Prati il 7 Maggio 2020 ha pubblica il suo primo libro “Come una carezza – La vita l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità”.

Vediamo dunque quale è il percorso di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7.

Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7

Lunedì 19 settembre 2022 ha inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip e Pamela Prati sarà una delle concorrenti. Alla conduzione c’è sempre Alfonso Signorini, mentre come opinioniste ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Per lei è la seconda volta all’interno della casa più spiata d’Italia, dopo la sua partecipazione e successiva espulsione nella prima edizione del GFvip.

Ce la farà Pamela a mettersi di nuovo in gioco e vincere l’edizione?

Ma vediamo ora chi sono i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 7.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Per il momento solo tre concorrenti sono stati confermati:

Pamela Prati

Giovanni Ciacci

Wilma Goich

Il percorso di Pamela Prati al GF Vip 7

Il percorso di Pamela Prati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 ha inizio lunedì 19 settembre 2022. Dovremo, quindi, attendere il passare dei giorni per scoprire come si comporterà con i suoi compagni di avventura e cosa penseranno di lei quest’ultimi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.