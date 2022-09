1 Pamela Prati nascosta con Marco Bellavia

Tra Pamela Prati e Marco Bellavia si sta creando un bel feeling. Nella puntata di ieri del GF Vip 7 si è parlato del loro rapporto ed è stato anche fatto vedere un messaggio che l’attore nel 2016 aveva scritto alla showgirl: “Bella che sei. Sempre più bella, ci siamo conosciuti anni fa, Mediaset. Ora sei il top. Volevo dirtelo. MB“. Lei non aveva mai risposto perché non lo aveva letto. In questi giorni, però, lui è tornato alla carica e si è dichiarato:

Io ieri ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai scacciato. Ma l’ho detto così per scherzo e tu mi hai detto ‘vai a dormire sul divano’. Sei single? Ok, ma non precluderti mai la possibilità di innamorarti. Devi essere sempre aperta a quello che ti può riservare la vita. Vuoi che mi trasformi in Brad Pitt? Perché dovrei peggiorarmi? Giaele dice che saremmo una bella coppia? Pamela vieni qui accanto vediamo. Comunque tu sei bellissima che devo dirti. […] Certo che per me Pam è bella, ci mancherebbe, anzi è stupenda.

Lei, in un primo momento lo ha rifiutato: “No non sono mai stata sposata, fidanzata sì, ma sposata no. Adesso sono cinque anni che sono single. Sì sono libera, ma sottolineo che è una mia scelta. Sto bene così da sola e voglio anche restarci. Non devo precludermi un amore? Si vedrà cosa mi riserverà la vita. Che vuoi che mi innamori di te? […] Se esaudisci tutti i desideri allora fammi felice trasformati in Brad Pitt. No non voglio mica dire che non sei un bell’uomo. Certo, hai il ciuffo, i muscoli, gli addominali. Però io sono libera e felice così“. Questa notte, però, Pamela Prati e Marco si sono nascosti dalle telecamere per parlare.

Nel video qui sopra sentiamo Marco affermare: “Sai che sei bellissima? Te lo giuro. Truccata troppo… Ma che te frega. Tu se bella così. Ma che te frega, tu sei così. Tu sei bella così. Non devi crearti la maschera perché hai paura. Pamela, devi essere più… Devi scoprirti un po’ di più. Devi avere quel coraggio“. Le notizie proseguono…