1 Perché Pamela Prati copre il collo

Pamela Prati è tornata nella settima edizione del GF Vip per riscattare se stessa. Non solo per quanto riguarda la prima edizione che l’ha vista come protagonista ma anche per chiarire una volta per tutte il caso Mark Caltagirone. La vippona sta quindi portando avanti il suo percorso presentando in ogni diretta degli outfit eleganti e raffinati. I telespettatori, però, hanno notato un dettaglio che non manca mai quando si parla di abbigliamento. Una parte del suo corpo è sempre coperta. Vi siete mai chiesti perché Pamela Prati nasconde il suo collo sotto ad alcuni accessori?

Di solito utilizza dei foulard oppure delle collane d’argento oppure color oro. Come riporta anche il sito Gossip e TV in realtà non abbiamo una risposta vera e propria in merito. Secondo alcuni utenti del web coprirebbe il collo per nascondere l’avanzamento degli anni. Non è certo un mistero che tante donne provino a nascondere il passaggio del tempo come meglio possono. Stando a quanto riportato dagli utenti di Internet, perciò, la Prati starebbe facendo la stessa cosa dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Anche Antonella Fiordelisi, nell’ultima puntata andata in onda, ha affermato che Pamela ci tiene molto a presentarsi un certo modo ed è una donna molto curata. Non le piace mostrarsi senza trucco e si allena tutti i giorni con costanza e forza di volontà. Si prende, quindi, cura del suo corpo da sempre. Ecco, quindi, perché Pamela Prati copre sempre il suo collo. Ora che abbiamo tentato di chiarire questo punto andiamo avanti e parliamo dei suoi sentimenti per Marco Bellavia. Tra i due era nata una bella intesa e in molti aspettano di rivederli insieme fuori dalla Casa.

Nonostante Marco sia entrato di recente al GF Vip non hanno potuto stare vicini o passare del tempo insieme. Continuate a leggere…