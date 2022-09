Pamela Prati vs Sonia Bruganelli

Siamo nel pieno della seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, e stasera a varcare la porta rossa è stato Giovanni Ciacci. Come sappiamo da anni l’amato opinionista è ai ferri corti con Pamela Prati, con la quale ci sono stati diversi scontri durante il Mark Caltagirone Gate. Proprio Ciacci infatti non ha mai creduto alle parole della showgirl e l’ha sempre attaccata, accusandola di essere complice della truffa. Da quel momento però i due non si sono mai più incontrati, fino a questa sera.

Sia Giovanni che Pamela infatti sono due Vipponi del Grande Fratello Vip 7 e poco fa Ciacci è entrato in casa. Tutto il gruppo è così immediatamente corso ad abbracciare l’opinionista, tuttavia proprio la Prati ha salutato freddamente Giovanni. A quel punto a intervenire è stata Sonia Bruganelli, che ha chiesto il perché alla showgirl sarda.

Pamela Prati ha così spiegato il suo punto di vista, affermando di aver salutato pacificamente Ciacci. L’opinionista dal suo canto ha annunciato che nei prossimi giorni tenterà di capire cosa è accaduto in realtà, e ha dichiarato che qualora dovesse rendersi conto che la showgirl è una vittima, si schiererà dalla sua parte e la supporterà pienamente.

Sonia ha notato qualcosa in Pamela… 🥶 Sarà realmente così tiepida la sua accoglienza nei confronti di Giovanni Ciacci? #GFVIP pic.twitter.com/jvRQWegxi2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 22, 2022

Ma cosa accadrà dunque tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.

