Perché Giovanni Ciacci e Pamela Prati hanno litigato?

La lite tra Giovanni Ciacci e Pamela Prati

Il 19 settembre è ufficialmente iniziato il Grande Fratello Vip 7 che ha visto l’ingresso di Pamela Prati (che aveva già partecipato durante la prima edizione). Nella seconda puntata, quella di giovedì 22 settembre, fa il suio ingresso Giovanni Ciacci. Giovanni e Pamela hanno un trascorso e non vanno molto d’accordo. Perché quindi Giovanni Ciacci e Pamela Prati hanno litigato?

Lo scontro risale al 2019 quando c’era il caso Pratiful con la questione Mark Caltagirone che faceva molto discutere nei salotti Mediaset, in particolare nei programmi di Barbara D’Urso. Proprio Ciacci è stato svariate volte ospite della nota conduttrice a Live non è la D’Urso. E in queste circostanze accusò la Prati di aver preso in giro tutti, compresa la conduttrice che l’aveva ospitata varie volte nei suoi programmi per parlare del suo fidanzato.

Durante la prima puntata del GF Vip 7, in collegamento dall’hotel, Giovanni Ciacci ha ribadito il suo non credere a Pamela Prati. Dopo un commento negativo sulla frangia della showgirl, è tornato sulla loro lite, rispondendo anche alle domande di Alfonso Signorini. A tal proposito ha detto:

“Ho provato a chiamarla tante volte per cercare di parlarci e lei non mi ha mai risposto. Io penso che se lei è stata veramente truffata o raggirata e ci darà le prove in questo percorso, io starò con lei. Però io tuttora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che lei ha raccontato!”

Insomma, nella casa del GF Vip sicuramente parleranno di quanto successo. Ma riusciranno a fare pace e a chiarirsi o sarà guerra continua?

