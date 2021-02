1 Paola Caruso svela la verità a Live – Non è la d’Urso

Elena Morali e Luigi Favoloso, di recente, sono stati al centro dell’attenzione mediatica per un presunto tradimento da parte di lui. Il tutto è accaduto quando la moglie ha controllato le registrazioni delle telecamere installate in casa. A quanto pare, infatti, lei voleva soltanto cercare il momento in cui un suo amico ha cantato per lei durante la festa del suo compleanno. Nel corso della visione nota una bionda entrare in casa con lui. L’identità della donna del mistero è stata rivelata ieri sera a Live – Non è la d’Urso. Si tratta di Paola Caruso.

Elena ha dichiarato di aver messo le telecamere perché già da tempo non si fidava di Luigi Favoloso. E così ha scoperto del tanto chiacchierato presunto tradimento. La verità della showgirl, però, pare essere un’altra. Lei, infatti, nella puntata che si può rivedere cliccando qui, ha affermato di essere andata nella sua abitazione solo per vedere il colore della cabina armadio. Il suo intento era quello di farle un regalo di compleanno che si abbinasse al mobilio. Qui di seguito, perciò, le sue parole esatte:

Noi siamo amiche. Io sono andata per il regalo di compleanno, per farle una sorpresa. Avevo chiesto a Luigi di farmi vedere il colore della cabina armadio. […] Io ho provato a chiamarla e lei non mi ha risposto. Quindi l’ho bloccata.

Paola Caruso, quindi, ha asserito che non ha mai avuto nessuna relazione con Favoloso proprio in virtù dell’amicizia che la lega a Elena Morali. Quest’ultima, però, ha detto che il marito avrebbe pagato un’altra ragazza bionda per prendersi la colpa. Inoltre ha rivelato che Luigi usa il suo TelePass e lei, di conseguenza, può controllare gli spostamenti. Ha visto che si reca spesso ad Arese e lì vicino ci abita l’ex Bonas.

Come si risolverà la questione? Rimaniamo in attesa della verità definitiva. Di certo se ne continuerà a parlare. Continuate a seguirci per altre news.