Ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Lei rompe il silenzio sul loro rapporto

NEWS

Debora Parigi | 10 Giugno 2023

Cosa c’è tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi?

Da un po’ di tempo si vocifera di un ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due sono stati insieme per circa tre anni lasciandosi ufficialmente nel 2021. Lo annunciarono dicendo che tra loro sarebbe rimasto un rapporto civile e amichevole, poiché si volevano molto bene. Nessun litigio o tradimento li avevano portati a lasciarsi, ma un amore che non era più come quello di una volta.

Perché si parla da un po’ di ritorno di fiamma? Perché a maggio erano stati visti insieme al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano. Alcune segnalazioni li davano non solo insieme all’evento, ma anche molto uniti senza dividersi un secondo. I fan, quindi, hanno sperato che i due stessero provando a tornare insieme e che quindi si dessero una nuova possibilità. Ma le cose non stanno così.

La stessa Paola Di Benedetto, in una video intervista a Tag24 ha voluto fare chiarezza. Ha specificato di come sia consapevole dei gossip che girano sul suo conto. E per questo non se la prende a male. Inoltre ha parlato di sola amicizia con Federico Rossi: “Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non si sa mai cosa posso leggere. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta”.

Riguardo proprio questa amicizia, ha specificato il bene che si vogliono e come sia stato naturale rimanere in buoni rapporti. Ha raccontato: “A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore”.