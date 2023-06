Irama e Rkomi citano le loro ex nella nuova canzone? Il testo di Hollywood

NEWS

Debora Parigi | 10 Giugno 2023

Il ritorno di Irama e Rkomi che nella canzone “Hollywood citano i nomi delle ex

Dopo i successi avuti negli anni passati, Irama e Rkomi hanno deciso di lavorare ancora insieme. I due sono molto amici, non a caso hanno partecipato anche in coppia al programma Celebrity Hunted. E ogni brano che fanno insieme diventa un tormentone. Ricordiamo “Luna Piena” e “Cinque gocce”. Così ora è uscito il loro nuovo pezzo, “Hollywood”, che anticipa il loro primo album insieme.

Ascoltando proprio “Hollywood”, un pezzo per l’estate ma decisamente diverso dai soliti tormentoni, ci si accorge di varie citazioni. A un certo punto, infatti, vengono rammentati i titoli dei loro due precedenti brani insieme. Ma non solo, spuntano anche i nomi di tre donne che sarebbero le loro ex. L’estratto dice:

Mi servon cinque gocce perché amo le altezze

C’è la luna piena, sto volando per Las Vegas

Baby non è ora, non è ora di crescere

Cado nella fiamma, sto bruciando la candela

Sono uscito insieme a Paola, poi Claudia, poi nulla

Sono sparito di nuovo con Giulia

Mi sono confuso, credo di essermi fottuto da solo

Appunto sono il solito, ho chiuso

Ecco che leggiamo quindi i nomi di Paola, Claudia e Giulia, tre ex di Irama e Rkomi. Andando nel dettaglio, Paola e Claudia sarebbero da associare a Rkomi. Paola sarebbe la Di Benedetto, con la quale il cantante milanese ha avuto una breve storia uscita allo scoperto. Per quanto riguarda Claudia, invece, sembrerebbe essere la Napolitano, ex componente dei The Jackal. Si tratta della ragazza che compare nel videoclip di “Insuperabile” e con la quale il gossip gli dava un flirt.

Per quanto riguarda invece Giulia, si tratterebbe della De Lellis, la nota influencer uscita da Uomini e donne che con l’ex vincitore di Amici ha avuto una storia. Anche questa tra loro non è durata molto.