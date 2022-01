1 Le presunte tensioni tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi

La scorsa estate, dopo un lungo amore che ha fatto spesso discutere, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno annunciato la fine della loro relazione. Sia l’ex Madre Natura che il cantante tuttavia hanno precisato di essere rimasti in ottimi rapporti e di volersi ancora molto bene. Queste le loro dichiarazioni in merito:

“In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo. Paola e Fede”.

In queste ore tuttavia una nuova indiscrezione sta facendo il giro del web. Stando a quanto svela il settimanale Chi infatti, sembrerebbe che tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi ci siano delle tensioni in corso. L’ex gieffina non avrebbe nemmeno invitato il cantante al suo compleanno, che ha festeggiato qualche giorno fa in un noto locale milanese. Questo quanto riporta la nota rivista:

“I rapporti tra i due sono gelidi e Paola ha scelto di non averlo intorno in occasione della propria festa”.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi e non ci sono alcune certezze in merito a queste presunte tensioni tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Noi di Novella2000 dunque siamo pronti a fare chiarezza nel caso in cui i due volessero fare delle precisazioni o delle rettifiche a riguardo. Nel mentre solo qualche mese si era mormorato che Paola avesse un flirt con Ludovico Tersigni. Rivediamo cosa è accaduto.