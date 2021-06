1 L’annuncio di Paola Di Benedetto

Da giorni si vocifera la rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, che di recente avevamo visto più affiatati che mai a Verissimo. A quanto pare i rumor sembrano aver trovato conferma nella giornata di oggi. L’influencer sul suo profilo Instagram ha fatto sapere infatti che lei e il cantante si sono lasciati. Hanno deciso di comune accordo di prendere strade differenti, continuando però a mantenere un bel rapporto, come due amici che continuano a volersi bene.

Questa mattina Paola Di Benedetto ha deciso di far sapere ai suoi tanti follower che la lontananza da Federico Rossi dipende proprio dal fatto che non stanno più insieme e non sono quindi una coppia. Ma leggiamo le sue dichiarazioni a tal proposito:

“Tanti di voi in hanno notato in quest’ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino”.

Così ha esordito Paola, per poi dare l’annuncio della scelta che hanno preso:

“Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”.

Ha precisato Paola Di Benedetto, che ha poi voluto chiarire ancora la situazione, facendo anche dei dovuti ringraziamenti. Continua…