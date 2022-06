Paola Di Benedetto e il gossip sul tatuaggio

Paola Di Benedetto e Federico Rossi

In queste ore si sta parlando di Paola Di Benedetto. Ma stavolta non per la relazione da poco resa nota tra lei e Rkomi, ma per un suo ex. Facciamo riferimento a Federico Rossi. Quotidianamente Deianira Marzano sul suo profilo Instagram riceve segnalazioni dai fan e lancia notizie di gossip e una di queste riguarda proprio la vincitrice della quarta edizione del GF Vip 4 e un presunto tatuaggio (la scritta “Fede”) che avrebbe fatto in passato come dedica all’ex fidanzato.

Sul profilo Instagram di Deianira è comparso lo screen del post pubblicato il 24 aprile 2019, dove Paola Di Benedetto si mostra dal tatuatore. Si vede la speaker radiofonica conversare proprio con quest’ultimo e chiedergli quanti tatuaggi di quel tipo ha fatto nel corso della sua carriera e si legge la didascalia “Pazzia fatta”.

Non tutti però ci sono cascati e hanno capito fin da subito si trattasse di uno scherzo. Anche perché andando a ricontrollare le varie foto e video pubblicati dopo questo non c’è alcun tatuaggio dedicato a Federico Rossi. Scorrendo infatti tra i post dal 2019 a oggi la scritta in questione non la vediamo da nessuna parte. Dunque come ci si chiede giustamente anche Deianira Marzano: “Era finto?”. La risposta che ci viene da dare è che probabilmente quel giorno del 2019 Paola abbia fatto un tatuaggio ma non di certo quello di cui si parla in queste ore.

Storia Instagram di Deianira Marzano

Di conseguenza quindi Paola Di Benedetto non avrebbe cancellato alcun tatuaggio del suo ex Federico Rossi e ovviamente non l’ha rimosso per il suo attuale fidanzato Rkomi.

