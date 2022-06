Tommaso Zorzi acquista due case a Milano (ma non per lui)

Tommaso Zorzi acquista case a Milano

Continua a macinare successo dopo successo Tommaso Zorzi e dalla vittoria del GF Vip 5 non si è più fermato. Qualche giorno fa l’influencer meneghino, che ha un bel rapporto con i suoi follower, ha raccontato uno dei suo tanti progetti da portare avanti.

Così Tommaso Zorzi ha rivelato tra le storie del suo profilo Instagram, come ricorda anche Pipol TV, che è pronto a investire ben due case a Milano. Ovviamente nelle case in questione non andrà a vivere lui (dato che si è trasferito non da tantissimo e convive con il suo fidanzato Tommaso Stanzani), ma avrà modo di seguire passo passo i lavori di ristrutturazione che partiranno da qui a pochi giorni, a partire dal mese di luglio. Una volta terminato questo processo, che lo vedrà partecipe in modo molto attivo e attento, le due abitazioni in questione saranno pronte per essere affittate. Un buona cosa dunque.

In modo ironico e con il suo solito fare simpatico Tommaso Zorzi ha detto sul suo account: “Sono diventato un palazzinaro”. Pare dunque che l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi sia pronto a investire nel mattone e dare nuovo lustro ad alcuni appartamenti della sua città.

Oltretutto in questi giorni Tommaso Zorzi può sorridere anche per un altri motivi. E no non parliamo d’amore. La storia con Tommaso Stanzani procede a gonfie vele, come detto in precedenza, ma si tratta di un altro progetto di lavoro. Sapete quale? Ve lo diciamo noi. L’influencer dal 28 giugno su Discovery Plus, come riporta TV Sorrisi e Canzoni, guiderà il programma “Tailor made – Chi ha la stoffa?”. Per chi non ne fosse al corrente trasmissione di cui vi stiamo parlando è dedicata alla sartoria. Sarà curioso vedere come se la caverà in questa veste. I fan, intanto, fanno il tifo per lui!

