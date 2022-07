Paola Di Benedetto e Rkomi si sono già lasciati? Ecco cosa starebbe accadendo

Nelle ultime settimane si è a lungo parlato della relazione nata tra Paola Di Benedetto e Rkomi. Come sappiamo la conduttrice e il cantante di recente sono usciti allo scoperto, confermando la loro storia. A svelare come i due si sono conosciuti però è stato il settimanale Chi, sul quale si leggeva:

“È stata Milano, città natale del cantante e quella adottiva della showgirl vicentina, a farli incontrare. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e poi lo loro interazioni sui social non sono sfuggite ai follower più attenti. Dopo i commenti sotto forma di emoticon divertenti sotto i post di Instagram i due sono stati avvistati più o meno un mese fa insieme al Just Cavalli, discoteca “in” di Milano. Poi seduti, vicini e complici, a teatro e infine questo weekend a Roma. Dopo il Radio Zeta Future Hits Live – Primo Festival dedicato alla generazione Zeta condotto da Paola Di Benedetto e al quale Rkomi partecipava in veste di cantante – sono andati a mangiare fuori in gruppo al ristorante di Tommaso Paradiso. Ma nonostante non fossero seduti accanto, i loro occhi si cercavano continuamente”.