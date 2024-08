Paola Frizziero è stata un’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi è durato ben quattro anni e oggi, a distanza di quasi vent’anni, ha riportato alla mente quel periodo della sua vita.

Il ricordo di Uomini e Donne di Paola Frizziero

In queste ore è andato virale un video in cui Paola Frizziero, ex corteggiatrice a Uomini e Donne, parla del suo cambio vita grazie alla fede in Dio. L’intervista si apre con la sua presentazione e la rivelazione che è proprio lei la ragazza che nei primi anni 2000 è stata la Scelta di Salvatore Angelucci prima di tornare come tronista l’anno seguente:

“Dopo la laurea ho partecipato a un programma televisivo con Maria De Filippi. Tramite una mail cercavo l’uomo della mia vita, volevo trovare l’amore e un fidanzato. Sono stata lì per tanto tempo, per quattro anni. Ho raggiunto la notorietà, mi riconoscevano per le strade”.

A questo punto la sua vita è cambiata e nonostante tutto il denaro che stava guadagnando ha preferito stravolgere la propria esistenza. Una signora l’ha fermata per strada e le ha fatto conoscere il figlio, che in quel periodo ha scoperto di essere malato di SLA. Questo l’ha introdotta al suo gruppo di preghiera:

“Proprio perché mi riconoscevano una signora mi ha fermata chiedendomi se ero quella di Uomini e Donne. i ha voluto far conoscere suo figlio. Questa signora adesso non c’è più, si chiama Tina ed è in cielo. Suo figlio si chiama Luciano e anche lui non c’è più.

A 26 anni ha saputo di avere la SLA e mi seguiva in televisione. Mi ha fatto conoscere un gruppo di preghiera a Napoli e grazie a loro ho lasciato la mia vita passata, quella superficiale. Non avevo una vita piena anche se a 25 anni avevo tutti, anche molti soldi”.

Ecco perché Paola Frizziero ha lasciato la televisione per sposarsi, nel 2019, con l’attuale marito Francesco con il quale ha avuto due figli.