Vi ricordate della corteggiatrice di Uomini e Donne Paola Frizziero? Ecco com’è cambiata oggi e tutto sul suo percorso attraverso la fede in Dio.

Il look di Paola Frizziero dopo Uomini e Donne

Se avete seguito Uomini e Donne nei primi anni 2000 non potrete non ricordarvi di Paola Frizziero. Lei è stata una corteggiatrice nella stagione 2005/2006 diventando la scelta di Salvatore Angelucci. Ma siccome la relazione naufragò dopo poco tempo tra il 2007 e il 2008 fece ritorno in studio nei panni di tronista.

Oggi Paola si è allontanata dal mondo dello spettacolo ha scoperto la fede in Dio. In una recente intervista pubblicata sui social, infatti, possiamo sentirla mentre racconta del proprio cambiamento:

“La Madonna mi ha salvato, sono guarita dal mio egoismo, dalla mia tristezza e dalla mia depressione. Ero molto attaccata ai vestiti e cose a cui una ragazza è attaccata per vanità.

E piano piano ho capito che tutte queste cose per me non erano importanti. La bellezza del cuore è ciò che conta di più. E grazie a Dio ho incontrato un marito a cui non importa di tutto questo e mi guarda dentro”.

Qui sotto possiamo vedere il cambiamento che ha fatto, non solo a divello interiore, ma anche a livello fisico. Dopo vent’anni da Uomini e Donne ha deciso di tagliare i capelli molto corti abbandonando la lunga chioma castana. Oggi ha 41 anni ed è sposata con un uomo conosciuto fuori dalla televisione e insieme hanno due figli.

Il nuovo look dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Paola nel corso della chiacchierata rivela di essersi abbandonata alla fede e di aver lasciato alle sua spalle la superficialità. Diversi anni fa ha deciso di non lavorare più nelle discoteche e oggi ha terminato gli studi e insegna. E voi l’avreste riconosciuta?