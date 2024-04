È morta a 78 anni l’attrice Paola Gassmann, il ricordo del fratello Alessandro: “Ti vorrò sempre bene”

NEWS

Andrea Sanna | 10 Aprile 2024

Giunge una triste notizia dal mondo dello spettacolo. All’età di 78 anni è morta l’attrice Paola Gassmann. Il dolce ricordo di suo fratello Alessandro: “Ti vorrò sempre bene”.

È morta Paola Gassmann, sorella di Alessandro

Arriva una brutta notizia dal mondo dello spettacolo. È morta all’età di 78 anni, l’attrice Paola Gassmann. Figlia di Vittorio Gassmann è stata grande protagonista delle scene teatrali e si è spenta dopo una lunga malattia. Come riferisce l’Ansa a darne il triste annuncio per primo il marito Ugo Pagliai, con cui ha condiviso l’amore per i due figli Simona e Tommaso. Poi è arrivato anche il pensiero del fratello Alessandro Gassmann.

Con un messaggio molto commovente sui social network, l’attore ha voluto ricordare teneramente Paola Gassmann: “Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante e la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”, si legge.

Tanti i messaggi d’affetto da parte di tanti volti del mondo dello spettacolo, che si sono stretti intorno ad Alessandro Gassmann e famiglia per la perdita della sorella e attrice. A Forum anche Barbara Palombelli quest’oggi ha espresso tutto il suo dispiacere in apertura di puntata.

Ciao sorella mia. Sei sempre

stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta. 🌸 pic.twitter.com/nFuWmxXHyC — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) April 10, 2024

Per tutta la sua carriera Paola Gassmann, rispetto ad Alessandro Gassmann, si è maggiormente e quasi esclusivamente dedicata al teatro. Anche se non è mancata qualche sporadica apparizione in TV in qualche commedia o sceneggiato.

Come detto insieme a suo marito Ugo Pagliai, amore di una vita, Paola Gassmann ha portato in scena tantissimi spettacoli di genere drammatico, ma anche comico. Pensiamo per esempio a lavori dedicati a Luigi Pirandello a Carlo Goldoni, passando poi per William Shakespeare.

Ma non solo teatro. Perché negli ultimi anni Paola, sorella di Alessandro Gassmann, si è dedicata anche alla poesia e a tutti quei brani che si legano alla memoria e al repertorio. Anni fa nel 2007 ha anche pubblicato anche un’autobiografia: “Una grande famiglia dietro le spalle“.

