Vincenzo Chianese | 10 Aprile 2024

Grande Fratello

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi sembrerebbe essere già concentrata sui suoi prossimi passi e in queste ore ha rivelato quale programma le piacerebbe condurre.

Parla Beatrice Luzzi

Nonostante si sia classificata al secondo posto, è senza dubbio Beatrice Luzzi la vincitrice morale del Grande Fratello. In questi mesi infatti l’attrice è riuscita a entrare nel cuore del grande pubblico, che non l’ha mai lasciata sola per tutto il percorso all’interno della casa. Adesso, a distanza di due settimane dalla fine del reality show in onda su Canale 5, Beatrice è tornata alla sua vita di sempre e sta recuperando il tempo perso insieme alle persone a lei care, a partire ovviamente dai suoi figli. In queste ore intanto la Luzzi ha rilasciato una lunga intervista al nuovo numero del settimanale Chi, durante la quale ha parlato della sua esperienza al GF. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Per me la Casa, insieme con tante difficoltà, è stata anche una sorta di ricreazione. Al GF devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano”.

Ma non solo. Proseguendo infatti Beatrice Luzzi ha anche rivelato quale programma tv le piacerebbe condurre dopo il Grande Fratello e a riguardo afferma decisa:

“Mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi invece ci mettono molto di più a dire mezza parola”.

Attualmente però, nonostante ci sia la voglia di tornare presto in tv, Beatrice Luzzi è pienamente concentrata sulla sua famiglia. Di certo tuttavia prossimamente l’attrice farà ritorno sul piccolo schermo e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.