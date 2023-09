Paola Iezzi cade sul palco durante l’esibizione di Furore

NEWS

Andrea Sanna | 7 Settembre 2023

Paola Iezzi

La caduta di Paola Iezzi

Paola e Chiara Iezzi tornano a far parlare di sé e non solo per la loro musica, ma anche per quel che accade sul palco durante il loro tour. La cantante mora, come vedremo in seguito, infatti, è stata protagonista di una caduta. Ma cosa è successo e, soprattutto, come sta ora? Vediamo cosa è accaduto.

Durante la tappa di Roma in data 5 settembre 2023, come raccontato da Paola e Chiara Iezzi ma anche dai fan, è stato un vero e proprio successo. Nel corso della serata si è però verificato un episodio che ha fatto il giro del web. In diversi tweet e video su TikTok infatti è stato ripreso il momento dell’esibizione delle due cantanti sulle note di Furore, brano portato al successo proprio all’ultimo Sanremo.

Fin qui nulla di strano se non fosse che Paola Iezzi mentre incitava il pubblico ha evidentemente messo male il piede, fino a cadere. Da vera professionista però non ha fatto drammi e si è subito rialzata per continuare l’esibizione. Chi stava riprendendo la performance non pensava chiaramente potesse accadere qualcosa del genere e qualcuno si è un po’ preoccupato per lei.

Per fortuna però Paola Iezzi sta bene è non si è trattato di nulla di grave.

Inutile dire che il breve momento che l’ha vista protagonista è stato ripreso da più persone ed è stato condiviso sui social. C’è chi ha voluto scherzarci un po’ su sapendo che la cantante non si è fatta male. Il solo pensiero che abbia subito ripreso a cantare fa stare tutti decisamente più tranquilli!

In generale comunque il ritorno di Paola e Chiara Iezzi ha fatto letteralmente impazzire tutti! Lo scorso anno con l’annuncio della loro partecipazione al Festival di Sanremo in tanti si sono detti entusiasti. Specie i più nostalgici che da tempo sognavano una reunion. L’ondata di affetto ha dato il via a nuovi progetti e collaborazioni, così come i live in giro per l’Italia.