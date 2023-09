NEWS

Andrea Sanna | 7 Settembre 2023

Barbara d'Urso

L’appello di Joe Bastianich

Una foto in queste ore sta facendo il giro dei social e vede Joe Bastianich protagonista di un curioso episodio. L’ex giudice di Masterchef ha pubblicato su Instagram una storia rivolta a Barbara d’Urso. Ma cosa c’è dietro?

Nel pomeriggio di eri Joe Bastianich ha postato sul suo account una foto in cui mostra di trovarsi in stazione a Milano Centrale. Vestito con un jeans, una t-shirt nera, un cappellino e gli immancabili occhiali da sole, Joe ha fatto un appello. Nel cartello che ha mostrato c’era la scritte “Free Barbara d’Urso”.

Joe Bastianich ha fatto sapere di essersi ispirato a Seth Jacop Phillips, che su Instagram e X (ex Twitter) è noto ai più come Dude With Sign. Ma cosa avrà voluto dire con questo gesto? Perché l’ha fatto?

Al momento è davvero difficile a dirsi, ma sul web non sono certamente mancate le ipotesi, che noi prendiamo con le pinze perché non ne conosciamo la verità effettiva.

Barbara d’Urso a Londra

Se Joe Bastianich ha lanciato l’appello da Milano per Barbara d’Urso, quest’ultima ha lasciato l’Italia dopo l’addio a Pomeriggio 5 e a Mediaset. La conduttrice ha fatto sapere infatti che sarebbe partita per un viaggio importante. Poi ha svelato che la sua destinazione per un po’ sarebbe stata Londra.

In Inghilterra sta frequentando un corso intensivo di lingua inglese, come fatto sapere da lei sui social, senza però svelare troppi dettagli. Ma Joe Bastianich in tutto ciò che c’entra? Non tutti sanno ma i due sono amici da tanti anni e, come ricorda anche Leggo.it, nel 2015 Barbara d’Urso è stata sua ospite a New York per il periodo natalizio.

L’interesse alla lingua inglese dunque potrebbe far pensare che i due possano collaborare insieme in un nuovo programma e che l’appello di Joe Bastianich possa celare qualcosa.

Qualcuno crede che i due possano presto collaborare insieme a una trasmissione e pensano pure che le storie pubblicate da Barbara d’Urso siano un indizio. Altri sono convinti invece che la conduttrice e l’amico Joe Bastianich possano prendere parte insieme a Pechino Express (edizione peraltro vinta dall’imprenditore)

Tante ipotesi ma nessuna certezza. Quel che è sicuro, però, è che Joe Bastianich e Barbara d’Urso coltivano una bella amicizia e chissà che questa non possa magari portarli a lavorare insieme in futuro. Staremo a vedere!