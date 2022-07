Perché Paola e Chiara Iezzi si sono divise

Quando Paola Iezzi e sua sorella Chiara hanno deciso di sciogliere il loro iconico duo i più l’hanno presa davvero male. I supporter in tutti questi anni hanno spesso chiesto alle due di ripensarci, magari un giorno. Poi il dj set a Milano della cantante mora dell’ex duo e l’improvviso ingresso all’evento della bionda sulle note dei loro pezzi più famosi, ha infuocato il web. Cosa che si è replicata ancora quando le due sono salute sul palco di Bibione per il concerto dell’amico Max Pezzali.

Durante una diretta Instagram Paola Iezzi è tornata a parlare di questo e dopo aver ringraziato tutti per il calore ricevuto, ci ha tenuto a fare chiarezza e spiegare una volta per tutte perché si sono divise. L’artista ha fatto sapere che tra loro c’era davvero molta tensione e nervosismo e facevano fatica a “tenere botta”. Questa situazione le ha spinte a prendersi una pausa, che si è poi trasformata in una rottura definitiva. Nervi tesi non solo sul lavoro ma anche nel privato tra le due sorelle, le quali hanno accusato varie difficoltà, come il non riuscire più a viaggiare allo stesso ritmo:“(…) non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più.”, ha confessato.

E su una reunion definitiva e non momentanea: “Chi lo sa, vediamo”, ha commentato Paola Iezzi, lasciando un barlume di speranza tra i fan, che da tanto tempo ormai attendono di rivederle insieme. La cantante ha fatto sapere che se ci sarà un ritorno è perché l’ha voluto la gente e non per l’ondata del momento. “[…] perché ci avete inondato con questo amore che non si è mai spento.”

I presenti alla live hanno precisato che in realtà non si tratta solo della gioia del momento, ma hanno cercato di far capire alla cantante quanto lei e sua sorella siano rimaste nel cuore di tutti e la loro musica sia intramontabile e ancora oggi amatissima. Continua…

Paola e Chiara sorprese dall’affetto del pubblico

A inizio diretta Paola Iezzi ha confessato che né lei né sua sorella si aspettavano tutto questo affetto da parte del pubblico e non pensavano nemmeno che rivederle insieme avrebbe creato tutto questo entusiasmo sui social. Ebbene sì, perché questa reunion è stata accolta con gioia e c’è chi chiede espressamente alle due di tornare a fare musica insieme come ai vecchi tempi:

“Raga ve lo dicevo l’altro giorno, quando poi ho dovuto staccare improvvisamente. Non so cosa sia successo, siamo state invase dal vostro amore in un modo del tutto inaspettato. Questa ondata ci ha abbastanza scioccate, perché non ci aspettavamo una cosa del genere. Quindi ci ha colto un po’ di sorpresa tutto”.

Ha spiegato Paola Iezzi ancora sorpresa da tutto questo amore ricevuto, per poi procedere ancora:

“Siamo ancora qua che non capiamo cosa sta succedendo. Abbiamo fatto un disastro (ha detto ridacchiando ndr), ma senza volerlo. Tutto è iniziato dalla serata che ho fatto a Milano con il dj set. In realtà i concerti con Max erano già previsti. Sì, ho visto che siamo spesso in tendenza su Twitter. Stupefacente, un giorno ne parleremo in modo approfondito”, ha assicurato Paola Iezzi.

A tal proposito, infatti, Paola ha spiegato che nei prossimi giorni ha intenzione di fare una diretta con sua sorella Chiara e non solo, di modo da poter ripercorrere insieme i momenti della loro carriera e tornare a parlare quindi del loro scioglimento e della reunion avvenuta nove anni più tardi.

Attendiamo quindi nuove news su Paola e Chiara Iezzi!

