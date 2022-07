1 Reunion tra i due ex a Back to School

Una settimana fa abbiamo parlato del ritorno del programma Back to School su Italia 1. Questa volta, però, ci sarà una novità. A condurlo, infatti, non troveremo più Nicola Savino, spostatosi su TV8, ma Federica Panicucci. Nel cast sapevamo già, grazie a delle indiscrezioni, che avremmo visto Soleil Sorge e Valeria Marini:

Chi saranno i vip che torneranno sui banchi di scuola in una sorta di viaggio all’indietro nel tempo? Circolano già alcuni nomi che siamo in grado di anticiparvi per un gruppo totale di una ventina di celebrità che torneranno alunni. Partiamo da un volto straniero ma ormai molto noto al pubblico televisivo nostrano Natasha Stefanenko. […] Poi direttamente dal Grande fratello vip 6 e dalla Pupa e il secchione Soleil Sorge, ma certamente il ruolo di primadonna fra le celebrità che animeranno la seconda serie di Back to school se lo prenderà Valeria Marini. Ancora, si pesca nel mondo del cinema coinvolgendo in questo programma l’attore e regista, figlio d’arte Ricky Tognazzi. Il mondo della musica sarà rappresentato -fra gli altri- da Ivan Cattaneo.

L’account Pipol TV, però, in queste ore ha rivelato nuovi ingressi in Back to School. Tra questi anche l’ex di Soleil Luca Onestini. I due si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne dove l’ex gieffina era entrata per corteggiarlo. L’influencer, però, lo aveva lasciato mentre si trovava nella Casa del GF Vip per mettersi con Marco Cartasegna. Ecco cosa riporta il profilo Instagram:

Come avevamo anticipato ecco il cast di ‘Back To School’, format condotto lo scorso anno da Nicola Savino e quest’anno passato a Federica Panicucci. In questi giorni sono iniziate le registrazioni. Come Pipol aveva anticipato, tra gli alunni, ci saranno gli ex fidanzati Luca Onestini e Soleil Sorge che fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi. Nel cast insieme agli ex gieffini altri concorrenti della Casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini infatti sono stati arruolati: Valeria Marini, Raffaella Fico e Cecilia Capriotti.

