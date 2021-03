1 Paola Turani è incinta

Pochi giorni fa abbiamo festeggiato la nascita di Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni, oggi giunge un’altra bellissima notizia. Paola Turani, amatissima influencer dagli occhi di ghiaccio, ha fatto sapere ai suoi fan di essere incinta. Un segreto che è riuscita a mantenere per alcune settimane, ma che ora non riesce più a trattenere e vuole condividere con i follower.

Per tale ragione questa mattina Paola Turani e suo marito Riccardo Serpella hanno dato il lieto annuncio su Instagram. Queste le parole della modella, commossa:

“In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme @rickyserpella. Abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”… la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così”.

E ancora a proposito della gravidanza, Paola Turani ha aggiunto:

“Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire. Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Tu. Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità!!! P.s: ammetto che non è stato facile non fare spoiler in questi 3 mesi, mm ok forse qualcosina mi sono lasciata sfuggire. Insieme alla nostra famiglia, agli amici e a voi… oggi si festeggia! Paola e Ricky”

Oltre a pubblicare il post con la bellissima foto, che potete trovare cliccando qui, Paola Turani ha realizzato anche dei video su Instagram. Dopo l’annuncio l’influencer è crollata in un pianto liberatorio e tra le lacrime ha espresso tutta la sua gioia…

Paola Turani annuncia di essere incinta 😍 pic.twitter.com/ZvqdhH0UtN — disagiotv (@disagio_tv) March 31, 2021

Felici per questa bellissima notizia, non possiamo che fare le nostre più sincere congratulazioni a Paola Turani e Riccardo Serpella! Auguri da tutta la squadra di Novella 2000.it!