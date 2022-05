1 L’erede di Paolo Bonolis in TV

In queste ore Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista a Super Guida TV nella quale ha trattato diversi argomenti. Dal suo successo professionale ai reality, passando per la moglie Sonia Bruganelli e a chi vedrebbe come suo erede tra i giovani conduttori. Partiamo proprio da quest’ultimo punto. Ha fatto il nome di Stefano De Martino. Ha iniziamo come ballerino per poi spostarsi a presentatore di vari programmi di successo. Possiamo citare, per esempio, Made in Sud e Stasera tutto è possibile:

Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione.

A proposito dei reality, invece, è stato menzionato il Grande Fratello Vip. Era stata, infatti, annunciata la presenza di Paolo Bonolis nella finale di quest’anno ma alla fine non si è fatto vedere. Ha replicato: “Avevo da fare (ride). Non mi ci vedrei a condurre un reality. Sono molti bravi coloro che realizzano il format, chi lo conduce e chi vi partecipa ma non lo sento nelle mie corde. Che poi se c’è un reality vero quello è proprio “Avanti un altro”. Ciò che ci diciamo e facciamo è molto più vero di quello che si può vedere da tante altre parti“. In merito alla presenza eventuale del figlio Davide nel reality di Canale 5 ha detto:

Personalmente gli ho fatto presente che non mi sembrava la migliore delle idee e comunque non credo che lo voglia fare.

La lunga intervista di Paolo Bonolis ha parlato anche del successo di “Avanti un altro” e della soddisfazione che gli porta:

Credo che il programma si distingua per la leggerezza che intendiamo dare al pubblico, senza alcun freno. Ci divertiamo e la gente percepisce quel senso di libertà, privo di etichette, di convenzioni e protocolli. È un gioco nel quale chi si diverte a partecipare “fa scopa” con chi si diverte a realizzarlo. A fronte delle difficoltà quotidiane, fa piacere rintracciare un’ora di disincanto assoluto al di là dei protocolli convenzionali del comportamento televisivo. Sono contento che il programma vada bene.

