1 Sonia Bruganelli vorrebbe Soleil Sorge negli show del marito

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la simpatia che prova per Soleil Sorge e più di una volta ha espresso il suo sostegno nei confronti dell’ormai ex gieffina. In queste ultime ore ha condiviso diverse Stories a riguardo. In una di queste, per esempio rivela di essere convinta che farà strada in televisione: “Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil. E credo anche che lei sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in TV. […] Ma chi l’abbandona. Soleil il prossimo anno sarà in tutti i programmi di Bonolis“.

Ma non finisce qui. Come riporta anche il sito Biccy, in un’intervistapassata con Casa Chi, Sonia Bruganelli aveva sostenuto Soleil Sorge anche per la capacità di creare dinamiche:

“Certo che mi piace Soleil, perché è forte, vivace e scombina gli equilibri del gioco. Dicono che sono un po’ di parte? Sono di partissima. Ma questo nel senso che io sono chiamata a dire quello che penso e a palesare la mia opinione. Si tratta quindi di dire cose molto soggettive. Il fatto è che faccio fatica a farmi piacere gli altri gieffini. Però non è vero assolutamente che sostengo lei per partito preso. Io simpatizzo per una persona che intrattiene e crea dinamiche. Questo non vuol dire che diventeremo amiche. Probabilmente quando uscirà dal reality nemmeno ci prenderò un caffè.

Però in questo mi potrete odiare o amare, io se mi dovessi riconoscere in una personalità dentro la casa a 25 anni, mi riconoscerei in una come Soleil. Lei è consapevole che sta facendo un programma. Smettiamola di dire ‘è vera o non vera, devono esser veri’. Ma dai, quelli stanno in una casa piena di sponsor, in pratica tra una pubblicità e l’altra vediamo facce umane. Quindi è normale che le dinamiche tra esseri umani siano falsate e forzate. Questo Soleil Sorge lo sa perfettamente“.

Soleil Sorge, però, ha anche altri sostenitori fuori dalla Casa…